L’occupation israélienne empêche le retour des habitants des camps du nord de la Cisjordanie et les services de sécurité mettent en garde

L’occupation israélienne poursuit ses violations en Cisjordanie, parallèlement à ses efforts d’expansion des colonies et aux arrestations et attaques répétées contre les Palestiniens.

Dans ce contexte, le quotidien israélien Haaretz a rapporté que les autorités d’occupation ont informé la Cour suprême cette semaine que l’armée israélienne refuse catégoriquement d’autoriser les habitants des camps de Jénine, Tulkarman et Nour Shams à regagner leurs foyers.

Selon le journal, l’armée d’occupation se prépare à maintenir son contrôle opérationnel sur la région à long terme, près d’un an et demi après le début de ses opérations.

Haaretz souligne que des dizaines de milliers d’habitants ont été contraints de quitter les camps brutalement, violemment et dans des conditions humiliantes, et dépendent actuellement de l’aide limitée fournie par les organisations humanitaires.

Parallèlement, le quotidien israélien Maariv a fait état des inquiétudes des services de sécurité face à la détérioration de la situation en Cisjordanie à l’approche des élections.

Le journal a déclaré que ce qu’il qualifiait de « cauchemar des services de sécurité » était en passe de devenir réalité, soulignant que, selon l’évaluation de ces mêmes services, les dirigeants politiques « perdaient leurs moyens » à l’approche des élections.

Il a ajouté que la plus grande crainte des services de sécurité était que des factions politiques s’emploient à détériorer la situation sécuritaire avant les élections et à attiser les troubles en Cisjordanie, persuadées que l’escalade des tensions sécuritaires leur permettrait d’accroître leur score électoral.

Source : Médias