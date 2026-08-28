Le Pentagone prépare différentes options de redéploiement de ses forces en Europe, dans un contexte de préoccupations au sein de l’OTAN.

Le Pentagone étudie au moins quatre options concernant le futur déploiement des forces américaines en Europe d’ici le 6 novembre, soit plusieurs mois avant la finalisation prévue d’un examen des quelque 80 000 soldats stationnés sur le continent.

Cet examen a suscité des inquiétudes parmi les alliés de l’OTAN, qui craignent que le président Donald Trump n’impose des réductions significatives des effectifs et des mesures punitives aux pays européens qu’il juge insuffisamment soutenus dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Un document du département américain de la Défense, consulté par Reuters, indique que ces options examineront différents niveaux d’effectifs et lieux de déploiement, et évalueront les engagements des alliés concernant la disponibilité des bases militaires, l’accès aérien et l’augmentation des dépenses de défense, entre autres.

Le plus haut gradé des forces américaines en Europe doit participer à une réunion d’information cruciale avec Elbridge Colby, chef de la politique du Pentagone, d’ici le 18 septembre. Les options qui seront présentées au secrétaire à la Défense, Pete Higseth, devraient y être détaillées. Ces développements interviennent alors que l’administration Trump insiste à plusieurs reprises sur le fait que les pays européens doivent assumer une part plus importante du fardeau de la défense de l’OTAN, Higseth accusant certains alliés de « profiter » de la situation aux dépens de Washington.

Parallèlement, les responsables européens restent sceptiques quant aux conclusions de cet examen, craignant que Washington n’ait déjà décidé de réduire sa présence militaire.

Il convient de noter que le Pentagone a confirmé que l’examen aboutira à « un éventail d’options », allant du maintien des déploiements actuels à une réduction significative des forces américaines en Europe.

Source : Médias