Le SG du Hezbollah Cheikh Qassem : Nous sommes en situation de confrontation et nous resterons sur le terrain et nos ennemis n’ont pas réussi et ne réussiront pas

Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé vendredi que la région traverse actuellement « une restructuration historique de son image et de son équilibre des pouvoirs, et que nous sommes témoins d’événements extraordinaires ».

Dans un discours commémorant l’anniversaire du prophète Mohammad (P) et de son petit-fils, l’imam Jaafar al-Sadeq, ainsi que la Semaine de l’unité islamique, Cheikh Qassem a déclaré : « Les USA préparent le terrain pour étendre leur contrôle et jeter les bases de la création d’un Grand Israël. »

Il a ajouté : « Dans notre région, deux grands courants s’affrontent clairement : celui de l’hégémonie américaine et de son corollaire malfaisant, l’entité sioniste », et « celui de la République islamique, ainsi que de la résistance en Palestine, au Liban, en Irak, au Yémen et dans toute la région. »

Cheikh Qassem a précisé que « les ennemis n’ont ménagé aucun moyen criminel sur tous les fronts et ont eu recours à tous les actes de génocide contre l’humanité ».

« Les ennemis n’ont laissé passer aucune occasion d’agression, mais ils n’ont pas réussi et ne réussiront pas à tuer, ni à imposer un blocus économique, ni avec toute la propagande qu’ils déploient », a affirmé cheikh Qassem.

Il a ajouté qu’ils « ne parviendront pas non plus à nous contraindre à capituler, ni à tenter de nous déloger, ni à séparer le peuple de la résistance ».

« Nous avons consenti d’immenses sacrifices et nous n’avons pas perdu. » Dans ce contexte, cheikh Qassem a souligné que « les sacrifices ont été immenses en Palestine, au Liban, en Iran, au Yémen et en Irak ».

Il a mentionné que « les Américains disent : Nous voulons que la République islamique d’Iran tombe en cinq jours lors de cette seconde guerre », tandis que le chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, « pensait pouvoir faire ce qu’il voulait, mais il n’a pas réussi à atteindre ses objectifs ».

Il a poursuivi : « Nous avons fait de nombreux sacrifices et nous n’avons pas perdu. La défaite surviendrait lors de notre capitulation », tandis que « les USA sont en train de perdre, elle perd économiquement, elle perd dans sa vision de la réalité mondiale ».

Cheikh Qassem a noté que « les USA ne sont plus un modèle ni un symbole ; elle est plutôt perçue comme une puissance coloniale tyrannique, oppressive, meurtrière et criminelle ».

Concernant « Israël », il a évoqué l’émigration interne et la situation économique actuelle.

Cheikh Qassem aux autorités libanaises : Dites non, cette fois-ci !

Concernant la question libanaise, Cheikh Qassem a déclaré que les autorités libanaises « ont choisi une voie déshonorante pour elles, pour le Liban et pour les sacrifices du peuple libanais », ajoutant : « Vous n’avez obtenu ni cessez-le-feu ni retrait des troupes ; au contraire, vous avez renoncé au droit de poursuivre. »

Il s’est adressé à eux en ces termes : « Dites non pour une fois, et essayez de prouver que vous avez quelque chose qui vous permettra d’obtenir quelque chose à l’avenir », soulignant que « ceux qui ont résisté sont innocents de ces concessions et de ces résultats ».

Cheikh Qassem a insisté sur le fait que ces résultats « sont de votre responsabilité, car vous abandonnez ce qui appartient à autrui… vous abandonnez la souveraineté ».

Il a expliqué que « les négociations se déroulent dans un climat de guerre, légitimant ainsi le conflit et prenant parti pour Israël », ajoutant : « Vous auriez pu opter pour des négociations indirectes ; vous auriez pu poser des conditions. »

Il a également déclaré que « les USA ne sont pas impartiales, mais bien complice d’Israël », et a donc conseillé : « Trouvez un autre médiateur que le médiateur américain. »

Il a poursuivi : « Nous ne voulons pas non plus la guerre, et la preuve en est que nous sommes parvenus à un accord le 27 novembre 2024. Nous resterons mobilisés. »

Dans ce contexte, cheikh Qassem a souligné que « ce qui existe aujourd’hui est une agression israélienne flagrante, fluctuante », ajoutant que « les Israéliens vous diront toujours qu’ils veulent les armes du Hezbollah, et cela continuera jusqu’au Jugement dernier ».

Il a affirmé : « Nous resterons sur le terrain et nous n’accepterons pas ces projets dont ils parlent », et « Nous avons réussi à faire échouer le projet du Grand Israël et à les empêcher d’atteindre la capitale, Beyrouth, et de nous dépouiller de nos forces ».

Il a expliqué que « les Israéliens n’osent pas établir de colonie au Sud-Liban car la région est instable et il y a une résistance ».

Il a souligné que parmi les victoires, il y a le fait « qu’ils n’osent pas, qu’ils n’ont pas réalisé leur projet et qu’il s’est arrêté à un certain point », appelant chacun à reconnaître les efforts des résistants et la mobilisation du peuple, car tout cela constitue une victoire.

Il a ajouté, demandant de manière rhétorique : « Qui bombarde ? Qui tue ? Qui extermine ? Qui commet ces actes ? Réveillez-vous ! »

L’accord-cadre est illégitime et illégal

Cheikh Qassem a déclaré : « Nous sommes dans un état de confrontation et nous resterons fermes. Notre position est claire : nous acceptons la mise en œuvre de l’accord du 27 novembre 2024, mais nous nous opposons à l’accord-cadre et demandons son annulation. Nous n’acceptons ni les zones expérimentales ni aucune conséquence qui en découlerait. »

Il a souligné que « l’accord-cadre est illégitime, illégal, humiliant et porte atteinte à la souveraineté libanaise sans rétablir les droits. »

Il a expliqué que « le comité de vérification est en réalité un comité composé des États-Unis et de l’entité sioniste, dont la mise en place est imposée à l’armée libanaise. »

Il a également affirmé que « quiconque oppose une telle résistance n’a rien à craindre, et quiconque compte de tels jeunes hommes prêts au sacrifice peut en être fier. »

Il s’est adressé aux résistants en ces termes : « Notre peuple, nos proches… Je sais que vous endurez beaucoup et que vos sacrifices sont immenses. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous coopérerons et nous entraiderons autant que possible pour préserver votre dignité. »

Commémoration de l’enlèvement de l’Imam al-Sadr

Dans un autre contexte, cheikh Qassem a évoqué l’enlèvement et la disparition de l’Imam Sayyid Moussa al-Sadr et de ses deux compagnons le 31 août 1978.

Il a expliqué que « la personnalité de l’Imam al-Sadr était complexe et riche, englobant des dimensions religieuses, sociales, culturelles, politiques et humanitaires ». Il a ajouté qu’« il avait rapidement perçu les dangers que représentait l’entité sioniste et avait notamment déclaré qu’Israël était le mal absolu ».

Il a souligné que l’Imam al-Sadr « s’était consacré au bien-être du Sud-Liban, affirmant haut et fort que le Liban ne pouvait sourire tant que son Sud souffrait et était tourmenté ».

Il a ajouté : « Nous devons ici nous souvenir avec fierté et honneur du Maître des Martyrs de la Nation, Sayyed Hassan Nasrallah, qui n’a cessé de souligner les qualités et les caractéristiques de l’Imam de la Résistance au Liban, l’Imam al-Sadr, et d’insister sur l’importance de l’unité islamique. »

La cause palestinienne est une cause islamique

Concernant la cause palestinienne, Cheikh Qassem a souligné qu’« il ne s’agit ni d’une question sunnite, ni d’une question chiite, ni d’une question sectaire ; c’est une cause islamique. » Il a appelé les pays arabes et islamiques en particulier, ainsi que les peuples arabes et islamiques, à œuvrer pour l’unité.

Source : Al-Manar