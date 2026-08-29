Erdogan : Le gouvernement israélien actuel est « accro à la guerre » et déstabilise la région

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que le gouvernement israélien actuel est « accro à la guerre », l’accusant de tenter de déstabiliser la région par ce qu’il a qualifié de « provocations en tous genres ».

Erdogan a ajouté que le gouvernement israélien cherche à déstabiliser toute la région, à commencer par ses pays voisins.

Plus tôt, le ministre turc de la Justice, Akin Gürlak, a annoncé que son ministère avait demandé au ministère turc de l’Intérieur d’émettre une notice rouge à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le cadre de la plainte déposée contre lui pour génocide.

Le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, avait précédemment accusé Erdogan d’« entraîner la Turquie dans des aventures dangereuses en Syrie ».

Katz a déclaré : « Il vaudrait mieux pour Erdogan continuer à proférer des discours creux et fantaisistes contre Israël plutôt que de mettre à l’épreuve notre détermination à nous défendre. »

Source : Médias