Ministère des Affaires étrangères de Sanaa : Nous sommes déterminés à recouvrer nos droits, et l’Arabie saoudite maintient le blocus pour épuiser le Yémen

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a affirmé que le Yémen est plus déterminé que jamais à recouvrer pleinement ses droits légitimes, soulignant qu’agir en ce sens est devenu « un devoir religieux, une revendication populaire et une nécessité nationale ».

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le régime saoudien poursuit ses actions hostiles, maintenant le blocus des aéroports et des ports yéménites et confisquant les ressources nationales, dans le but d’épuiser le pays et d’appauvrir le peuple yéménite.

Le communiqué souligne que le régime saoudien déploie des efforts considérables pour mobiliser ses partisans et ses mercenaires, les incitant à nuire au Yémen et à détruire son tissu social.

Deux jours auparavant, le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, avait souligné que, tandis que le peuple yéménite était privé de ses ressources et que ses aéroports lui étaient fermés, l’espace aérien au-dessus de La Mecque et de Médine était ouvert aux sionistes.

Sayyed al-Houthi a expliqué que l’insistance de Riyad à renforcer le siège et la mobilisation militaire constituait une forme de « tyrannie et un service rendu au sionisme », insistant sur le fait que ces actions confirmaient la justesse du choix du Yémen d’adopter la stratégie du « blocus contre un siège » et de cibler les mobilisations militaires.

Source : Médias