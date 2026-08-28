vendredi, 28/08/2026   
   Beyrouth 02:31
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Zakharova : Zelensky cherche à provoquer une catastrophe nucléaire en Europe

      La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Vladimir Zelensky cherchait à provoquer une catastrophe nucléaire en Europe.

      Le ministère russe des Affaires étrangères a publié un communiqué concernant les frappes ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Zaporijia.

      Maria Zakharova a commenté le ciblage, mercredi, par l’Ukraine, de l’installation de stockage à sec de combustible nucléaire usé de la centrale.

      « Ce sont là de nouveaux exemples du comportement de plus en plus irresponsable de Zelensky et de son entourage, qui démontrent au monde entier leur volonté de compromettre la sûreté nucléaire de la plus grande centrale nucléaire d’Europe et de provoquer une catastrophe nucléaire », a déclaré Mme Zakharova.

      Maria Zakharova a également appelé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à prendre les mesures appropriées en réponse aux frappes ukrainiennes contre la centrale.

      Le communiqué conclut : « Nous réitérons notre appel à la direction de l’AIEA afin qu’elle prenne conscience de la gravité de la situation et prenne des mesures globales pour faire pression sur Kiev. »

      Source : Médias

      En Lien

      Zakharova : Zelensky cherche à provoquer une catastrophe nucléaire en Europe

      Zakharova : Zelensky cherche à provoquer une catastrophe nucléaire en Europe

      Le Pentagone prépare différentes options de redéploiement de ses forces en Europe, dans un contexte de préoccupations au sein de l’OTAN.

      Le Pentagone prépare différentes options de redéploiement de ses forces en Europe, dans un contexte de préoccupations au sein de l’OTAN.

      Ministère des Affaires étrangères de Sanaa : Nous sommes déterminés à recouvrer nos droits, et l’Arabie saoudite maintient le blocus pour épuiser le Yémen

      Ministère des Affaires étrangères de Sanaa : Nous sommes déterminés à recouvrer nos droits, et l’Arabie saoudite maintient le blocus pour épuiser le Yémen