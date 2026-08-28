Zakharova : Zelensky cherche à provoquer une catastrophe nucléaire en Europe

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Vladimir Zelensky cherchait à provoquer une catastrophe nucléaire en Europe.

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié un communiqué concernant les frappes ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Zaporijia.

Maria Zakharova a commenté le ciblage, mercredi, par l’Ukraine, de l’installation de stockage à sec de combustible nucléaire usé de la centrale.

« Ce sont là de nouveaux exemples du comportement de plus en plus irresponsable de Zelensky et de son entourage, qui démontrent au monde entier leur volonté de compromettre la sûreté nucléaire de la plus grande centrale nucléaire d’Europe et de provoquer une catastrophe nucléaire », a déclaré Mme Zakharova.

Maria Zakharova a également appelé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à prendre les mesures appropriées en réponse aux frappes ukrainiennes contre la centrale.

Le communiqué conclut : « Nous réitérons notre appel à la direction de l’AIEA afin qu’elle prenne conscience de la gravité de la situation et prenne des mesures globales pour faire pression sur Kiev. »

Source : Médias