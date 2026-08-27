Secrétaire à l’Énergie des États-Unis : Nous sommes prêts à résoudre la question nucléaire iranienne par la négociation

Le secrétaire à l’Énergie des États-Unis, Chris Wright, a annoncé mercredi que les États-Unis étaient « prêts à résoudre la question nucléaire iranienne par la négociation et les inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ».

S’exprimant lors d’une conférence consacrée à une nouvelle initiative de l’AIEA, M. Wright a déclaré : « Notre ferme volonté est de mettre fin au programme nucléaire iranien par la négociation et les inspections de l’AIEA, et cela a été la priorité de l’administration Trump dès le premier jour. »

M. Wright a affirmé que Washington était ouvert à la conclusion d’un accord nucléaire avec l’Iran, en vertu duquel Téhéran bénéficierait du soutien américain pour le développement de son programme nucléaire civil.

M. Wright a ajouté : « Il est tout à fait possible pour l’Iran de développer un programme nucléaire civil en coopération avec les États-Unis, pour le bénéfice de tous. »

Il a indiqué que « Washington considère la négociation comme le meilleur moyen d’atteindre son objectif : empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire ».

En revanche, le directeur de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré mercredi que le droit parlementaire iranien encadre les relations de Téhéran avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), précisant que son pays avait informé l’agence de cette position.

M. Eslami a expliqué que l’agence « est parfaitement consciente que, dans ces circonstances, elle ne peut prétendre mener des inspections tant que les garanties et les protocoles d’inspection des sites ayant subi des attaques militaires n’ont pas été élaborés, adoptés et communiqués ».

L’agence de presse iranienne IRNA a rapporté les propos de M. Eslami, lors de la cérémonie d’inauguration de quatre réalisations technologiques de l’Organisation de l’énergie atomique, à l’occasion de la « Semaine du gouvernement », selon lesquels toutes les installations nucléaires ayant subi des attaques militaires sont enregistrées auprès de l’agence et font l’objet d’inspections régulières.

Il a ajouté que l’agence avait procédé aux inspections nécessaires des installations non attaquées, conformément à l’accord de garanties, tandis que les sites bombardés étaient soumis, du point de vue de Téhéran, aux dispositions du droit parlementaire iranien.

Eslami a exigé que l’agence clarifie sa position concernant la sécurité des sites ciblés et annonce le protocole qu’elle suivra pour l’inspection des sites ayant subi des attaques militaires, affirmant que l’agence « ne dispose pas encore d’un tel protocole ».

Il a souligné les pressions américaines et israéliennes exercées pour que l’agence soit autorisée à visiter et inspecter les sites endommagés, estimant que l’objectif de ces pressions était de déterminer le sort de ces sites à la suite des opérations militaires qui les ont visés.

Eslami a insisté sur le fait que l’Iran est toujours en « état de guerre » et n’a pas encore atteint le stade où la guerre peut être considérée comme terminée et la sécurité des sites nucléaires établie. Il a souligné que le droit parlementaire iranien est la référence pour Téhéran et que l’agence en a été informée.

Source : Médias