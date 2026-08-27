Russie : Nous avons ciblé un cargo et des réservoirs de carburant appartenant aux forces ukrainiennes dans le port d’Izmaïl

Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi que les forces russes avaient ciblé un cargo et des réservoirs de carburant destinés aux forces armées ukrainiennes dans le port d’Izmaïl, dans la région d’Odessa.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré que « des drones d’attaque ont ciblé un cargo transportant du matériel militaire à destination de l’Ukraine, ainsi que trois réservoirs de carburant destinés à l’approvisionnement des forces armées ukrainiennes, dans le port d’Izmaïl, dans la région d’Odessa ».

Il a ajouté que les frappes ont également touché des infrastructures portuaires utilisées pour le déchargement du matériel militaire.

Auparavant, le ministère russe de la Défense avait annoncé que ses forces avaient libéré les villes de Pisarivka, dans la région de Soumy, et de Nijynka, dans la région de Zaporijia, à la suite d’intenses opérations de combat, soulignant des progrès sur différents fronts dans la zone de l’opération militaire spéciale.

Depuis la mi-juillet, les forces russes ont intensifié leurs frappes contre les navires et les installations de stockage dans les ports ukrainiens, que Moscou affirme être utilisés par les forces armées ukrainiennes.

Rodion Miroshnik, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que le régime de Kiev utilise la voie maritime comme un axe de livraison d’armes permanent, soulignant qu’environ 8 000 navires transportant du matériel militaire ont transité par les ports d’Odessa ces trois dernières années.

Le ministère russe de la Défense a affirmé à plusieurs reprises que le ciblage des infrastructures liées aux forces armées ukrainiennes vise à affaiblir leurs capacités militaires et économiques, citant notamment l’utilisation de drones d’attaque et d’armes de précision à longue portée lors de ces frappes.

Source : Médias