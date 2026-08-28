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    Ghalibaf : Dans une région où nous ne vendons pas notre pétrole, personne ne le vendra.

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      Ghalibaf : Dans une région où nous ne vendons pas notre pétrole, personne ne le vendra.

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      Ghalibaf : Si notre sécurité n’est pas garantie, aucune infrastructure ne sera en sécurité.

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