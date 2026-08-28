CNN : la guerre de l’Iran « risque de déclencher des crises bien au-delà du Moyen-Orient »

Un article publié sur le site web du média américain CNN estime que la guerre américaine contre l’Iran s’est transformée, six mois après, « en un cauchemar pour tous ceux qui y sont impliqués, même indirectement », notant qu’il s’agit d’un « désastre pour le peuple iranien, pour les millions de personnes vivant ailleurs au Moyen-Orient et pour les consommateurs du monde entier qui souffrent de la hausse des prix ».

La chaine américaine considère que les objectifs de guerre de Trump n’ont pas été réalisés, même si leurs paramètres évoluent constamment : d’une exigence initiale de capitulation complète de l’Iran, de changement de régime et d’abandon des ambitions nucléaires de la République islamique, à une exigence plus récente de simple réouverture du détroit d’Ormuz et de limitation du programme nucléaire de Téhéran.

Elle a fait remarquer que « les conséquences imprévues de la guerre se sont étendues bien au-delà du Moyen-Orient, affectant la sécurité mondiale, diminuant le prestige international des États-Unis et offrant peut-être à leurs adversaires l’occasion d’étendre leur influence. »

Alors que l’administration Trump concentre toute son énergie à tenter de sortir de la crise qu’elle a elle-même créée en Iran, elle ferme les yeux sur d’autres points chauds potentiels à l’échelle mondiale dans lesquels les États-Unis sont impliqués depuis longtemps, notamment l’Ukraine, Taïwan, la mer de Chine méridionale et les Corées, selon CNN.

Le média américain évoque entre autres la décision de Trump de réduire les exercices militaires conjoints annuels avec la Corée du Sud, de retirer le seul porte-avions américain du Pacifique occidental, la grave pénurie d’intercepteurs de missiles balistiques en Ukraine.

La crise économique annonce un changement global.

Le réseau a souligné que la crise pétrolière mondiale déclenchée par la décision de l’Iran de fermer de facto le détroit d’Ormuz a compromis la campagne de pression économique menée par l’administration Trump contre Moscou. Face à la flambée des prix de l’essence à la pompe aux États-Unis, Trump a pris la décision controversée de lever certaines sanctions sur les exportations de pétrole russe afin de calmer le marché. Ce faisant, les États-Unis ont de facto aidé la Russie à accroître ses ressources financières pour financer la guerre en Ukraine.

La perturbation mondiale du commerce du pétrole, du gaz et des engrais résultant de la fermeture du détroit a également aidé la Russie à progresser dans la recherche de nouveaux clients.

Les deux Corées

De même, la guerre avec l’Iran fait planer une ombre sur un autre foyer potentiel de tensions, la péninsule coréenne, selon CNN. L’article souligne que les États-Unis sont engagés de longue date dans la région, avec quelque 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud. Cependant, cette relation, établie depuis des décennies, s’est tendue cette année lorsque Trump a fortement réduit les exercices militaires conjoints annuels « Bouclier de la liberté » avec Séoul, invoquant notamment le manque de soutien de la Corée du Sud à une guerre contre l’Iran.

Le président américain a également indiqué être ouvert à des pourparlers avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui supervise une augmentation constante de l’arsenal nucléaire de son pays et des tirs de missiles réguliers.

Les analystes cités par la CNN ont indiqué que la réduction des exercices militaires aurait des conséquences sur l’état de préparation en cas de reprise des hostilités dans la péninsule coréenne à court terme, et que les effets à long terme prolongeraient le temps nécessaire à Séoul pour prendre le contrôle de ses forces de guerre, un objectif partagé par la Corée du Sud et les États-Unis.

Les autorités sud-coréennes ont annoncé cette semaine l’annulation, en juin, d’un second exercice de débarquement amphibie prévu en septembre. Cet exercice devait impliquer des Marines américains basés sur l’île japonaise d’Okinawa, dont certaines unités avaient participé au blocus des ports iraniens.

Se pose également la question de l’approvisionnement et de la logistique, notamment le redéploiement de certains missiles intercepteurs américains de Corée du Sud vers le Moyen-Orient pendant les combats. Le Pentagone n’a pas divulgué l’importance du stock de missiles intercepteurs déplacé, mais les analystes prévoient une pénurie prolongée de missiles intercepteurs clés tels que le système Patriot.

En cas de conflit potentiel avec la Chine

L’article estime que le déploiement du porte-avions américain George Washington, basé au Japon, en mer d’Arabie pour soulager la pression sur le porte-avions américain Abraham Lincoln, laisse les États-Unis sans aucun porte-avions dans l’océan Pacifique pour une durée indéterminée, si le besoin s’en faisait sentir. Ce qui soulève des questions parmi les autres alliés régionaux.

Harding a déclaré : « Ce qui m’inquiète le plus, c’est la situation des États-Unis en cas de conflit avec la Chine. Nous ne prévoyons pas que cela se produise prochainement… mais en cas de conflit avec la Chine, nous serions confrontés à une grave pénurie de munitions, notamment du type dont nous aurions besoin pour ce conflit. »

Points de passage mondiaux

CNN a averti que la guerre pourrait avoir d’autres conséquences désastreuses, par exemple si d’autres acteurs tentaient d’instrumentaliser d’autres points de passage stratégiques pour le transport maritime international.

Harding a déclaré : « Nous n’avons pas encore vu cela, mais si l’un de ces pays souhaite le faire, il pourra certainement s’appuyer sur cela comme précédent. »

L’article avertit que la gravité des conséquences de la guerre dépendrait principalement de la durée pendant laquelle les États-Unis continueraient à la mener.

Et de conclure : « L’administration Trump doit décider ce qui est suffisant pour obtenir un résultat ici, et si la seule chose suffisante est la destruction complète du programme nucléaire, et ce qu’Israël souhaite, à savoir un Iran divisé et déchiré de l’intérieur, alors cela exige un engagement à long terme en vies humaines et en argent, et l’économie mondiale en subira les conséquences à long terme. »

Source : Médias