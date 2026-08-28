Yémen : Des tirs d’artillerie saoudiens ciblent le district de Qatabir à Saada

Des zones et des villages de la localité d’Al-Thabit, situés dans le district frontalier de Qatabir (gouvernorat de Saada), ont été touchés ce vendredi matin par des tirs d’artillerie saoudiens.

La chaîne yéménite Al-Massirah a rapporté que la zone d’Al-Thabit compte parmi les régions frontalières qui ont déjà fait l’objet d’attaques saoudiennes systématiques visant des secteurs habités, faisant des morts et des blessés parmi les civils.

Auparavant, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa avait affirmé que le Yémen était aujourd’hui plus déterminé que jamais à arracher l’intégralité de ses droits légitimes, soulignant que s’engager sur cette voie constitue désormais « une responsabilité religieuse, une exigence populaire et une nécessité nationale ».

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le régime saoudien poursuit ses actions hostiles, son blocus des aéroports et des ports yéménites ainsi que le pillage des richesses nationales, dans le but d’épuiser le pays et d’appauvrir le peuple yéménite.

Le communiqué a également souligné que le régime saoudien déploie d’intenses efforts pour mobiliser ses partisans et ses mercenaires afin de porter préjudice au Yémen et d’en déchirer le tissu social.

Source : Médias