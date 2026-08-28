Araghchi : « La pression ne sert à rien… Les États-Unis doivent instaurer la confiance et parler avec respect »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que les États-Unis devaient prendre conscience d’une vérité toute simple : « La pression ne sert à rien », soulignant que « remettre la diplomatie sur les rails n’est pas impossible ».

À l’issue de ses entretiens avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, M. Araghchi a déclaré : « Nous avons eu à Téhéran des discussions constructives et novatrices avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. »

Il a ajouté : « Remettre la diplomatie sur les rails n’est pas impossible. Cela dépend de la prise de conscience par l’Amérique d’une vérité toute simple : la pression ne sert à rien. Les États-Unis doivent instaurer la confiance, parler avec respect, reconnaître nos droits et respecter leurs engagements. »

De son côté, le Premier ministre qatari a déclaré que les discussions avec les responsables iraniens avaient confirmé l’importance de poursuivre les efforts de désescalade et de créer des conditions propices au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région, en plus du respect de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, conformément au droit international.

Trump : « Nous ne voulons pas parler avec l’Iran »

En contrepartie, le président américain Donald Trump a déclaré : « Ce que nous faisons concernant l’Iran ne signifie pas que nous avons renoncé à l’option militaire. Nous surveillons le moindre centimètre du détroit ; il est ouvert et nous l’avons entièrement déminé. »

Il a ajouté : « Nous ne voulons pas parler avec l’Iran et nous ne cherchons pas à la rencontrer. Elle est dans de beaux draps et n’arrive même plus à payer les soldes de ses soldats. »

Cooper : « Nous avons retiré les mines du détroit d’Ormuz »

De son côté, le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), Brad Cooper, a prétendu que les forces navales « ont entièrement retiré les mines mouillées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique dans les voies de navigation internationales du détroit d’Ormuz ».

Il a affirmé : « Les forces américaines ont franchi un tournant majeur dans le détroit d’Ormuz. Nous avons réussi à neutraliser les mines marines dans le détroit. »

Il a soutenu que les voies de transit internationalement reconnues dans le détroit d’Ormuz sont désormais totalement libérées des mines iraniennes, confirmant qu’elles sont « actuellement ouvertes à une circulation maritime en nette augmentation ». Il a précisé que « 50 000 soldats américains dans la région exécutent deux missions simultanées : imposer un blocus maritime à l’Iran et maintenir la continuité de la navigation dans le détroit ».

Il a également indiqué que « les États-Unis ont participé au déminage avec l’aide de plongeurs de la Navy, des SEALs et des forces aériennes, et ont aidé environ 1 500 navires marchands transportant 750 millions de barils de pétrole à franchir le détroit au cours des derniers mois ».

Il a conclu : « Le blocus maritime imposé à l’Iran, qui a repris mi-juillet, n’a laissé passer aucun pétrolier iranien, sauf pour des raisons humanitaires. Avec la participation de plus de 20 navires de guerre et de centaines d’aéronefs, 75 navires ont été contraints de faire demi-tour. »

Source : Médias