Lavrov : Un monde multipolaire est désormais une réalité… et la tromperie est à la base de la diplomatie occidentale

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le monde est témoin de transformations géopolitiques et économiques rapides, avec l’émergence de nouvelles puissances internationales et le déclin de l’hégémonie occidentale.

Dans une interview accordée à la presse, Lavrov a souligné que l’émergence d’un monde multipolaire est désormais devenue une réalité tangible, expliquant que la Chine est la première économie mondiale, un fait reconnu par presque tout le monde en termes de parité de pouvoir d’achat, en plus de son incroyable rythme de croissance économique.

Selon lui, des puissances majeures telles que la Chine, l’Inde et le Brésil renforcent rapidement leur position et étendent leur influence économique pour prendre leur place dans les affaires économiques mondiales.

Il a ajouté que l’Afrique subit des transformations radicales, car elle a commencé à prendre ses distances avec le nouveau modèle colonial mais que le problème économique persistait.

« La tromperie, fondement de la diplomatie occidentale. »

Il a souligné que « la tromperie est la base de la diplomatie occidentale, et l’est toujours », rappelant qu’en 1999, lors du sommet de l’OSCE à Istanbul, il avait été déclaré que l’OTAN ne s’élargirait pas.

Il a expliqué que cela avait été formulé différemment, l’idée principale étant que personne n’a le droit d’améliorer sa sécurité au détriment des autres, et qu’aucun pays ni organisation de la région euro-atlantique n’a le droit de revendiquer l’hégémonie, mais que l’OTAN avait fait exactement le contraire.

Il a fait référence aux mémoires d’Evgueni Primakov, qui dirigeait le ministère russe des Affaires étrangères au milieu des années 1990, et aux mémoires de l’ancien ambassadeur américain en Russie, J. Matlock, dans lesquels ce dernier affirmait clairement et sans condition qu’il existait une promesse ferme selon laquelle l’OTAN ne s’élargirait pas si l’Allemagne était réunifiée.

Il a ajouté que l’alliance s’était effectivement étendue, non seulement à l’Allemagne de l’Est, mais aussi à d’autres pays, notant que lorsque la Russie a demandé comment cela avait pu se produire après avoir reçu une promesse ferme, on lui a répondu qu’elle était verbale, puis, à Istanbul en 1999, elle a été formalisée par écrit, et l’expansion s’est poursuivie.

Il a noté que la Russie avait de nouveau demandé des explications, précisant que cette fois-ci la question n’était pas verbale, mais écrite et au plus haut niveau, indiquant que la réponse avait été qu’il s’agissait d’une déclaration politique et non d’une obligation juridique.

Il a ajouté que l’avant-dernière tentative remontait à 2008, lorsque la Russie avait proposé un traité juridiquement contraignant qui traduisait en langage juridique les mêmes principes énoncés au sein de l’OSCE et signés par les dirigeants occidentaux, mais que ces derniers avaient disparu de la scène et n’avaient même pas abordé la question.

Il a souligné que cela s’applique également à la récente tentative de prévenir la crise ukrainienne, expliquant qu’en décembre 2021, la Russie a proposé à l’OTAN et aux États-Unis la conclusion de traités sur la sécurité européenne dans cette partie du continent eurasien, mais que de tels exemples sont nombreux.

Il a expliqué qu’après le début de l’opération militaire spéciale, et après que l’Occident a surmonté une certaine confusion, il s’était fermement engagé sur la voie de la fourniture au régime de Kiev, semblable aux nazis, d’armes offensives de plus en plus modernes et meurtrières.

Il a ajouté que « l’Occident s’est vanté de la nécessité d’un cessez-le-feu, puis du rétablissement des frontières de 1991 par des moyens pacifiques, et enfin du déploiement de “forces de stabilisation” dans les territoires restants sous le contrôle de Zelensky, la Grande-Bretagne et la France étant à la tête de cette initiative », considérant que ces « forces » maintiennent et protègent essentiellement le régime néonazi, le seul régime au monde à avoir légalement interdit une langue et une religion entières, notant que cette interdiction a été imposée bien avant le début de l’opération militaire spéciale.

Lavrov a indiqué avoir interrogé le représentant du Vatican sur le respect de ces droits de l’homme, y compris les droits religieux, et que ce dernier avait répondu que ce n’était pas satisfaisant, promettant, en réponse à sa demande, d’envoyer un signal similaire lors de ses prochains contacts avec les Ukrainiens.

Il a expliqué que le représentant du Vatican s’était rendu à Kiev un mois avant sa visite à Moscou et qu’il lui avait demandé si ces sujets avaient été abordés, car le Vatican suit de près tous les développements et les changements dans le contexte religieux mondial et dans toutes les religions, soulignant qu’il ne pouvait ignorer ce qui se passait, mais il a admis qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps.

Lavrov a déclaré qu’il s’exprimait publiquement depuis des années contre ces pratiques, citant la Charte des Nations Unies qui stipule que « chacun est tenu de respecter et de garantir les droits de l’homme sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », considérant que cela visait directement le régime de Kiev.

« La Russie œuvre discrètement dans le domaine diplomatique. »

Concernant la visite à Moscou du directeur de la CIA, John Ratcliffe, Lavrov a déclaré qu’il n’était pas présent, soulignant qu’il existe des règles régissant les interactions entre les agences de renseignement et qu’il n’est pas inhabituel qu’elles travaillent en silence.

Il a ajouté que la Russie œuvre elle aussi généralement discrètement dans le domaine diplomatique, mais que les diplomates sont tenus par la tradition et par la nature de leur profession de faire certaines déclarations, expliquant que les détails hautement sensibles ou ceux encore à l’étude ne sont pas divulgués, étant donné l’importance de ne pas susciter d’inquiétudes quant à d’éventuels compromis ou accords.

Lavrov a souligné que la Russie apprécie que le président américain Donald Trump ait, dès le départ, mené une politique différente de celle des Européens et de son prédécesseur, Joe Biden, précisant qu’il a entrepris d’en examiner les causes profondes.

Il a ajouté que Trump a affirmé, dans ses discours d’août 2025, que les États-Unis ne recherchent pas une sorte de « trêve » vouée à l’échec en un an ou deux, mais plutôt l’établissement de fondements solides et durables pour un règlement stable.

Il a expliqué que, même en tenant compte de la part des États-Unis dans l’économie mondiale, ce pays n’est peut-être en tête qu’en matière de dépenses militaires, faisant remarquer que l’Europe l’a rattrapé, ses dépenses militaires atteignant environ 1 500 milliards de dollars, soit le montant que les États-Unis ambitionnent pour leur propre budget militaire.

La position de la Russie sur la présence américaine en Afghanistan

Lavrov a souligné la sincérité absolue de la Russie lors des attentats du 11 septembre 2001, rappelant que le président Vladimir Poutine avait été le premier à contacter le président américain de l’époque, George W. Bush, pour lui offrir son aide et exprimer sa solidarité.

Il a ajouté que quelques jours plus tard, le Conseil de sécurité de l’ONU avait adopté une résolution décrétant les bases de l’opération américaine en Afghanistan, dont l’objectif déclaré, inscrit dans la résolution, était d’éliminer le terrorisme et d’aider les Afghans à retrouver une vie normale.

Il a fait remarquer qu’une coalition internationale complète s’était finalement constituée en vertu de cette résolution et que la Russie était pleinement disposée à coopérer de diverses manières. Cependant, les Américains avaient finalement décidé, au lieu d’éradiquer le terrorisme, de rester en Afghanistan jusqu’aux événements récents.

Il a souligné que la Russie avait exprimé sa solidarité, notamment parce qu’elle connaissait et comprenait mieux que quiconque la nature du terrorisme international, lequel, dans le Caucase russe, était activement soutenu par la Grande-Bretagne et certains autres pays occidentaux.

Lavrov a affirmé que le rôle de la Grande-Bretagne était le plus néfaste, comme ce fut le cas pendant des siècles.

«Nous ne devons pas céder aux incitations de Zelensky»

Il a souligné qu’il ne fallait pas céder aux tentatives activement orchestrées par Zelensky, avec le soutien des Européens, de déstabiliser la société russe en attaquant les raffineries de pétrole, les marchés et les infrastructures civiles par des méthodes terroristes afin de semer la peur.

Il a souligné que ces attaques visaient des écoles, des centres pour enfants, des plages et des autobus de passagers, insistant sur le fait qu’un grand nombre de ces infrastructures n’avaient aucun lien avec des capacités militaires.

Il a accusé l’Occident de garder un silence honteux, notant que le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Fuat Türk, gardaient eux aussi ce silence honteux, affirmant qu’ils avaient clairement et fermement pris parti pour le régime ukrainien.

Relations avec la Corée du Nord et l’Iran

Concernant les relations de la Russie avec la Corée du Nord et l’Iran, Lavrov a déclaré qu’il ne voyait aucun problème à ce que la Russie fasse partie de ce groupe.

Concernant l’Iran, Lavrov a déclaré qu’en juin 2025, les États-Unis et Israël avaient bombardé par surprise le détroit d’Ormuz en pleines négociations. Il a expliqué que les négociations s’étaient conclues le soir même et qu’une réunion était prévue le lendemain matin, mais que le conflit avait duré douze jours.

Il a ajouté que les Américains exigeaient désormais la réouverture du détroit d’Ormuz par l’Iran, tandis que la République islamique d’Iran maintenait que les sanctions devaient être allégées ou levées en contrepartie, et qu’elle s’y conformerait.

Il a souligné que le plus frappant était que le détroit d’Ormuz soit resté pleinement ouvert jusqu’au 28 février et que, suite à cette agression, l’Iran avait démontré qu’il possédait lui aussi des intérêts nationaux, une fierté nationale et des traditions, rappelant que l’histoire perse s’étend sur des millénaires.

« La Russie soutient l’activité mondiale en matière d’intelligence artificielle »

Concernant l’intelligence artificielle, Lavrov a déclaré que le fossé entre les nations n’a pas encore commencé, mais qu’il se creuse déjà, expliquant que les États-Unis considèrent la Chine comme leur principal concurrent.

Il a ajouté que, selon certaines évaluations professionnelles fiables, la Chine progresse plus rapidement et avec une plus grande efficacité dans ce domaine, attribuant cela à des caractéristiques nationales telles que la discipline, la volonté de sacrifier son temps libre et un dévouement total au travail.

Il a noté que la Chine a accueilli la première Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle en juillet de cette année, lors de laquelle la création de l’Organisation mondiale pour l’intelligence artificielle a été annoncée.

Il a expliqué que la Russie participait à la conférence en tant que membre fondateur à part entière et que l’organisation se trouvait actuellement à un stade crucial, où le concept serait affiné et complété par des questions organisationnelles, notamment les structures administratives, les institutions de soutien, le conseil scientifique, la désignation du président, le nombre de vice-présidents et d’autres points.

Il a ajouté que 29 pays, dont la Russie, avaient signé l’accord portant création de l’Organisation mondiale pour l’intelligence artificielle, et a noté que les États-Unis comptaient un nombre similaire de signataires.

Il a souligné l’importance de cette initiative, expliquant que la Russie soutenait, par principe, un débat mondial sur l’intelligence artificielle, plutôt que de le confiner à des cercles idéologiques nationaux ou de classe.

«Nous œuvrons pour le bien du peuple arménien.»

Concernant l’Arménie, il a souligné que la position du ministère russe des Affaires étrangères est d’œuvrer dans le meilleur intérêt du peuple arménien, rappelant que la Russie et l’Arménie ont des intérêts étroitement liés depuis des siècles et que les deux pays ont toujours fait preuve de solidarité.

Il a expliqué que les autorités actuelles à Erevan sont guidées par d’autres objectifs, ayant adopté l’objectif déclaré d’adhérer à l’Union européenne et promulgué une législation pour lancer le processus d’adhésion.

Il a fait remarquer que les États membres de l’Union économique eurasienne, réunis lors de leur sommet en mai dernier, ont publié une déclaration appelant les dirigeants arméniens à organiser un référendum pour déterminer s’ils souhaitent rejoindre l’Union européenne ou rester dans l’Union économique eurasienne, jugeant cette demande parfaitement justifiée.

Lavrov a souligné que la Russie avait pris toutes les mesures nécessaires concernant l’Arménie et que toutes ses positions ainsi que les avantages que l’Arménie retire de sa participation à l’Union économique eurasienne étaient clairs, notant qu’elle recevait de la Russie de l’énergie à des prix trois à quatre fois inférieurs à ceux pratiqués dans l’Union européenne.

Il a expliqué qu’en examinant les causes profondes de chaque crise, on constate que tous les problèmes qui ont surgi autour de la Russie sont importés de l’étranger, soulignant que cela s’applique à la Grande-Bretagne et aux Européens, et que l’Europe en est toujours la cause.

Source : Médias