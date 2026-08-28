Trump signe un décret changeant le nom du « lac Ontario » en « lac d’Amérique »

Donald Trump, engagé dans une confrontation commerciale avec le Canada, a signé jeudi un décret qui selon lui change « immédiatement » le nom du « lac Ontario », situé à la frontière américano-canadienne, en « lac d’Amérique », s’attirant les protestations du Premier ministre canadien.

« Les Canadiennes et les Canadiens savent aussi qu’il faut appeler les choses par leur nom, et ce lac se nomme Lac Ontario – aujourd’hui et pour toujours », a écrit Mark Carney sur son compte X.

Le président républicain avait déjà évoqué à plusieurs reprises un rattachement du Canada tout entier, qui deviendrait le 51e Etat américain.

Jeudi, une carte avait été installée dans le Bureau Ovale, sur laquelle cette étendue, l’un des Grands Lacs situés dans cette zone frontalière, est déjà nommée « lac d’Amérique », en grosses lettres rouges.

« Les Etats-Unis sont le premier protecteur des Grands Lacs », lit-on dans le décret publié ensuite par la Maison Blanche.

Le texte affirme aussi : « Les Etats-Unis revendiquent la plus grande partie du volume du lac, puisque les parties les plus profondes sont sur le territoire américain. »

« Ontario », qui désigne aussi une province canadienne, est une appellation d’origine amérindienne.

Mark Carney a indiqué qu’elle venait d’un mot huron, « Ontari’io », qui signifie « le lac est beau, le lac est grand », dans son message sur X, en ajoutant que ce nom remontait « à plus de 400 ans, bien avant la Confédération canadienne et la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique ».

Le gouvernement provincial renvoie lui au mot iroquois kanadario qui signifie eau « miroitante ».

« Un idiot »

A Toronto, située sur la rive nord-ouest du lac, Canadiens et Américains ont critiqué cette décision du républicain.

« C’est typique de Trump. Il harcèle, provoque et contrarie », assure Mark Weicker, de Kitchener dans l’Ontario.

Et pour Megan Smith, originaire du New Jersey, aux Etats-Unis, ce décret le « fait tout simplement passer pour un idiot ».

« Nous avons un golfe et nous avons un lac. Tout ce qui nous manque encore est un océan. Donc peut-être que nous allons changer le nom de l’Atlantique ou du Pacifique. Peut-être que nous changerons les deux », a commenté le président américain.

Au tout début de son second mandat, il avait ordonné de changer le nom du « golfe du Mexique » en « golfe d’Amérique ».

Cette nouvelle offensive de Donald Trump contre le Canada, qu’il accuse de « dépouiller » les Etats-Unis, augure mal d’une reprise des discussions commerciales.

« Les Canadiens nous ont très mal traités. Ce sont des gens méchants », a déclaré jeudi le président américain.

Les deux pays, pour l’heure, se rendent coup pour coup en matière de taxes douanières.

Le Canada a riposté à de nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur samedi avec une série de surtaxes visant certains produits américains, après la rupture de négociations commerciales entre les deux pays. Ces mesures seront effectives le 8 septembre.

Avant de signer le décret, Donald Trump avait déjà évoqué ce changement de nom du lac Ontario à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.

Sa décision n’entraîne aucune reconnaissance internationale de cette nouvelle appellation.

Le Mexique n’a par exemple jamais accepté le nom de « golfe d’Amérique » et la grande agence de presse américaine Associated Press a également refusé d’adopter ce nom voulu par le milliardaire de 80 ans, très amateur de cartographie, à sa façon.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump en a publié sur lesquelles le Canada, le Groenland ou encore le détroit d’Ormuz apparaissent comme étant des territoires américains.

Source : AFP