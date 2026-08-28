vendredi, 28/08/2026
Beyrouth 14:49
ع
En
Fr
Es
Articles
Spécial notre site
Médias arabes
Médias internationaux
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles du Martyr Suprême
plus
Recherche
Hezbollah
Palestine
Discours du SG
Paroles de résistance
Paroles du Martyr Suprême
Más
vídeos
Ar
En
Fr
Es
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Al-Manar
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Sites et Services
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
WhatsApp
Channel
Qui sommes-nous
Fréquences d’al-Manar TV
Contactez-nous
Sites
Al-Manar en Arabe
Al-Manar en Anglais
Al-Manar en Espagnol
Suscríbete para Recibir Actualizaciones Semanales
Suscribirse
Ministère iranien des Affaires étrangères : La déclaration d’une guerre économique contre l’Iran s’inscrit dans le cadre de la guerre d’agression menée par les États-Unis et le régime sioniste.
28-08-2026 13:57 PM
En Lien
Ministère iranien des Affaires étrangères : La déclaration d’une guerre économique contre l’Iran s’inscrit dans le cadre de la guerre d’agression menée par les États-Unis et le régime sioniste.
13:57
Ministère iranien des Affaires étrangères : L’instrumentalisation déloyale du dollar par les États-Unis comme outil d’intimidation des pays constitue une violation de la souveraineté nationale des États membres de l’ONU
13:57
Ukraine : les habitants de Kherson appelés à évacuer face aux frappes russes
13:00