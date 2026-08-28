Trump classe les présidents américains et s’octroie la case du « plus grand »

Le président américain Donald Trump a publié jeudi son classement personnel, le plaçant lui-même ainsi qu’un certain nombre d’anciens présidents américains, selon une liste à 6 niveaux.

Trump a classé les présidents en différentes catégories, allant de la catégorie « les plus grands » aux « grands », puis aux « presque grands », puis à la catégorie des « moyens », tandis que le cinquième niveau était réservé à la catégorie « en dessous de la moyenne », avant de conclure sa structure hiérarchique par le sixième et dernier niveau, qu’il réservait à ceux qu’il qualifiait d’« échecs ».

Sur la plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump, âgé de 80 ans, s’est placé seul sur la liste des « plus grands » dans la publication.

La liste des « grands » comprenait 6 présidents : Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson et Andrew Jackson.

Trump a ensuite classé quatre autres présidents comme « presque excellents », tandis que douze ont reçu une note moyenne et six autres se trouvaient dans la catégorie « inférieure à la moyenne ».

Dans sa liste finale de « perdants », Trump a placé ses rivaux démocrates Barack Obama et Joe Biden, ainsi que Jimmy Carter, et deux présidents républicains, Ulysses S. Grant et Warren Harding.

Le classement de Trump a omis certains présidents importants, notamment John Kennedy, Ronald Reagan, Richard Nixon, Harry Truman, Gerald Ford, William Henry Harrison, James Garfield, Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson, ainsi que George Bush père et fils.

La publication de ce classement faisait suite à un sondage de CNN révélant que 53 % des républicains désignaient Trump comme le président républicain qu’ils admiraient le plus, devant Lincoln et Ronald Reagan.

Selon le journal The Independent, quoique le président Trump reste populaire auprès des républicains, ses taux d’approbation sont généralement faibles, et les historiens ont tendance à le classer parmi les pires présidents de l’histoire. La semaine passée, ce taux a chuté à son plus bas niveau avec le soutien d’un tiers seulement des Américains.

Source : Médias