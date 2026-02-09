Neuf personnes ont péri dans l’effondrement d’un immeuble survenu à Tripoli, dans le nord du Liban

« Neuf personnes ont péri dimanche dans l’effondrement d’un immeuble survenu dans le quartier d’al-Tabbaneh à Tripoli, dans le nord du Liban », selon le général de brigade Imad Khreish, directeur général de la Protection civile.

Notre correspondant a rapporté que « deux familles sont ensevelies sous les décombres de l’immeuble de cinq étages, qui comptait douze appartements ».

Les ambulanciers, en collaboration avec les habitants de Bab al-Tabbaneh, ont réussi à extraire trois personnes vivantes des décombres. Les pompiers ont été appelés sur les lieux en raison d’un incendie qui s’est déclaré à proximité de l’immeuble effondré.

Les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour dégager les décombres.

Le ministre a confirmé que « tous les blessés dans l’effondrement de l’immeuble seraient soignés aux frais du ministère de la Santé ». Il a appelé les autorités compétentes à accélérer les opérations de secours et d’ambulance afin d’apporter le soutien nécessaire aux personnes touchées.

Le service de presse du ministère de la Santé publique a publié un communiqué déclarant : « Le ministre de la Santé publique, le Dr Rakan Nasser El-Din, a ordonné que les victimes blessées lors de l’effondrement d’un immeuble dans le quartier de Tebbaneh à Tripoli, au nord du Liban, soient soignées aux frais du ministère.»

Le communiqué poursuit : « Le Centre opérationnel d’urgence du ministère de la Santé publique suit la situation depuis l’instant où l’incident s’est produit, en coordination avec les services d’urgence compétents, et supervise les opérations de déblaiement en cours afin de secourir les personnes encore piégées sous les décombres.»

Le président Joseph Aoun, accompagné du ministre de l’Intérieur et des Municipalités, le général de brigade Ahmed Hajjar, a suivi l’évolution de la situation suite à l’effondrement de l’immeuble et a reçu des rapports réguliers sur les opérations de déblaiement et de sauvetage.

Le président Aoun a donné instruction à tous les services d’urgence « de se mobiliser et de participer aux opérations de sauvetage, ainsi que de fournir un abri aux habitants de l’immeuble effondré et des immeubles voisins qui ont été évacués par mesure de précaution ».

De son côté, le président du Parlement, Nabih Berri, a publié une déclaration exprimant sa solidarité et son soutien au peuple de Tripoli face à cette épreuve.

Il a poursuivi : « Nous partageons la douleur du Nord et de sa capitale, Tripoli, qui a ouvert son cœur et ses foyers au Sud et à la vallée de la Bekaa. Au plus fort de l’agression, Tripoli est devenue leur foyer, leur cœur battant, les accueillant avec solidarité et un véritable sentiment d’appartenance nationale. Nous sommes à leurs côtés et présentons nos condoléances aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes touchées par l’effondrement d’un immeuble à Bab al-Tabbaneh, à Tripoli. »

Le président Berri a ajouté : « Alors que des bâtiments délabrés s’effondrent les uns après les autres, d’al-Qubba à Bab al-Tabbaneh, victimes de la négligence et du dénuement, nous appelons toutes les autorités et tous les ministères compétents à faire de la réparation et du renforcement de ces bâtiments à Tripoli une priorité nationale absolue. Tout retard dans leur résolution est désormais inacceptable, notamment en ce qui concerne le renforcement, la restauration et l’aide d’urgence aux familles sinistrées, par le biais d’un abri et d’une indemnisation. » Le président Berri a conclu en priant pour le repos des âmes des martyrs et le prompt rétablissement des blessés.

Par ailleurs, le président du Parlement, Nabih Berri, a appelé « la Défense civile de l’Association des scouts islamiques à mettre tous ses volontaires et ses ressources humanitaires à la disposition des habitants de Tripoli, en particulier ceux qui ont perdu leur logement, et à contribuer aux efforts de secours ».

Le Premier ministre libanais , Nawaf Salam, a publié la déclaration suivante :« Je tiens tout d’abord à présenter mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de la tragique catastrophe qui a frappé Tripoli, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Et de poursuivre : « Dès que j’ai été informé de cette nouvelle tragédie, j’ai chargé le chef de la Commission supérieure de secours, qui m’accompagnait lors de ma tournée dans le Sud, de se rendre immédiatement de Nabatieh à Tripoli afin de coordonner les opérations de secours. J’ai également demandé au chef de la cellule de gestion des catastrophes du cabinet du Premier ministre de se rendre immédiatement à Tripoli. J’ai contacté le ministre de l’Intérieur, qui avait déjà chargé le directeur de la Protection civile de se rendre sur place. J’ai également contacté le ministre de la Santé afin de mobiliser toutes les ressources de l’État pour faire face aux conséquences de cette catastrophe humanitaire ».

Il a ajouté : « Je réaffirme que le gouvernement est pleinement disposé à verser des allocations de logement à tous les résidents des immeubles qui doivent être évacués, ainsi qu’à fournir les fonds nécessaires pour commencer le renforcement des bâtiments qui en ont besoin. Quant à l’identification de ces bâtiments, leur nombre et le degré de danger qu’ils représentent pour leurs occupants, il appartient avant tout aux autorités locales d’en décider ».

Il a souligné : « Compte tenu de l’ampleur de cette catastrophe humanitaire, fruit d’années de négligence, et par respect pour la vie des victimes, j’exhorte tous les acteurs politiques, à Tripoli et ailleurs, à s’abstenir de toute tentative d’instrumentaliser cette tragédie à des fins politiques mesquines et éphémères. C’est inadmissible. Mon gouvernement et moi-même n’avons pas fui nos responsabilités et ne le ferons pas. Nous continuerons à remplir pleinement nos devoirs, notamment en demandant des comptes à quiconque aurait fait preuve de négligence dans cette affaire ».

De son côté, le ministre de la Justice, Adel Nassar, a exprimé dans un communiqué sa « plus profonde tristesse et son immense chagrin suite à la tragédie et à la catastrophe dévastatrice de l’effondrement d’un immeuble dans le quartier de Bab al-Tabbaneh ». Il a présenté ses sincères condoléances aux habitants et a souhaité « un prompt rétablissement aux blessés ainsi que du réconfort aux victimes. »

M. Nassar a contacté le procureur général du Nord, Hani Hajjar, lui demandant « une enquête immédiate afin d’établir les circonstances de l’incident, de déterminer les responsabilités et de prendre les mesures légales nécessaires pour que justice soit faite. »

M. Hajjar a ensuite recontacté le ministre Nassar, confirmant « qu’il engagerait immédiatement les procédures nécessaires ».

Source : Al-Manar