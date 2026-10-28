Corée du Nord : Kim Jong Un appelle l’armée à se tenir prête à la guerre

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que la tâche « première » des commandants militaires du pays était de préparer pleinement leurs unités « à mener une guerre », insistant sur leur préparation au combat, ont rapporté mercredi les médias d’État.

Kim a tenu ces propos mardi, lors d’une séance photo avec les participants à la troisième réunion des chefs de compagnie de l’Armée populaire de Corée, selon l’agence officielle KCNA.

« La tâche révolutionnaire première des chefs de compagnie est de parachever les préparatifs de combat de leurs unités afin qu’elles soient pleinement prêtes à mener une guerre. Pour y parvenir, il faut améliorer radicalement l’entraînement, qui doit être exigeant et intensif », a déclaré Kim.

Il a appelé les commandants militaires à « prouver » leur loyauté au Parti des travailleurs au pouvoir et à la « révolution » par des « succès remarquables dans la transformation de leurs compagnies en unités capables de tenir tête à cent adversaires, dotées d’une foi révolutionnaire inébranlable, d’un esprit patriotique, d’une vaillance héroïque et d’une efficacité au combat sans égales ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues sur la péninsule coréenne, après une explosion survenue le mois dernier dans la zone démilitarisée (DMZ), qui sépare les deux Corées, et ayant blessé trois soldats sud-coréens.

Séoul a imputé l’incident à Pyongyang, tout en estimant que les deux parties devraient rétablir leurs communications militaires afin d’apaiser les tensions.

Pyongyang a rejeté ces accusations et n’a pas encore répondu à l’offre de discussions. Les deux parties ont adressé au Conseil de sécurité de l’ONU des courriers présentant leurs versions de l’incident survenu le 21 septembre dans la DMZ.

Source : Agence