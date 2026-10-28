L’Iran étudie une nouvelle proposition d’accord soumise par le Qatar et pourrait y répondre d’ici la fin de la semaine (Reuters)

Un responsable informé a déclaré à l’agence Reuters que les médiateurs qataris ont soumis dimanche une nouvelle proposition d’accord à Téhéran, cette dernière devant l’analyser et y répondre d’ici la fin de la semaine, selon les prévisions.

Le responsable a précisé que la proposition établit « un cadre temporel de 7 jours pour traiter les préoccupation des deux parties, tout en les contraignant à prendre des mesures quotidiennes de confiance ».

Il a ajouté que ce calendrier pourrait débuter en début de semaine prochaine, plusieurs pays devant se porter garants de l’accord.

Le responsable a poursuivi en indiquant que des craintes existaient avant la réunion de dimanche à Téhéran, selon lesquelles le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pourrait reprendre les attaques contre la République islamique cette semaine.

Des médiateurs qataris s’étaient rendus à Téhéran, dimanche, dans le cadre d’un effort visant à désamorcer les tensions régionales, en coordination avec les États-Unis, d’après Reuters.

Cette démarche intervient dans un climat de vive escalade régionale, alors que se multiplient les rapports médias évoquant l’intention du gouvernement d’occupation dirigé par Netanyahu et de l’administration du président américain Donald Trump de lancer une nouvelle offensive contre l’Iran, Téhéran ayant averti qu’il répliquerait de manière démultipliée à toute erreur.

Concernant les démarches politiques et la fin des hostilités, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé qu’« un cessez-le-feu ne peut être réalisé que par une cessation complète des combats sur l’ensemble des fronts », réitérant le souci constant de l’Iran d’assurer la stabilité et d’interrompre les conflits de manière globale et sur tous les fronts.

Source : Médias