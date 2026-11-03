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    Gaza : 3 martyrs et 11 blessés suite à une frappe israélienne contre l’intérieur du Collège d’études appliquées, au nord-ouest de Khan Younès (Correspondant d’Al-Manar)

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