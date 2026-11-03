Pour boquer la voie à El-Sayed, Trump dit vouloir suspendre l’aide financière à Israël. Les responsables israéliens surpris

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que Washington cesserait de fournir une aide financière à Israël d’ici la fin de l’année, exaspéré par les critiques du candidat démocrate Abdul El-Sayed.

« Netanyahu et moi avons conclu un accord. Nous versons quatre milliards de dollars par an à Israël, et nous avons convenu il y a plusieurs mois d’arrêter. Cela leur convient parce que, vous savez, leur pays est devenu très prospère et n’est plus dans le besoin. Nous ne verserons plus d’argent à Israël », a déclaré Trump à Fox News.

Il a ajouté que Washington apporterait toujours une assistance en cas de besoin, décrivant Israël comme un partenaire régional avec lequel les États-Unis entretiennent « une relation formidable », Tel-Aviv étant le partenaire de moindre envergure.

Trump a déclaré qu’il ne pouvait pas permettre que « les réalisations de mon administration soient compromises par l’exploitation d’Israël par des candidats comme Abdul El-Sayed dans le Michigan ».

« Abdul El-Sayed ne cesse de demander pourquoi 4 milliards de dollars sont versés chaque année à Israël, et l’arrêt de cette aide permettra de régler ce problème », a-t-il déploré.

Le candidat d’origine égyptienne qui pourrait devenir le premier sénateur musulman américain s’il remportait les élections de mi-mandat au Michigan, a critiqué mardi l’aide militaire inconditionnelle à Israël, affirmant que la priorité en matière de financement devrait être accordée aux citoyens américains.

Le soutien de l’opinion publique américaine à Israël a diminué depuis le début de la guerre à Gaza en 2023, notamment chez les démocrates. Un sondage de l’université Quinnipiac réalisé en juin a montré que 48 % des électeurs et 66 % des démocrates estiment que les États-Unis soutiennent excessivement Israël, contre respectivement 16 % et 20 % lors du premier sondage réalisé en 2017.

Alors que le bureau de Netanyahu n’a pas immédiatement réagi aux propos de Trump, la Société de radiodiffusion israélienne a indiqué que des responsables du ministère de la Défense et de l’armée israélienne ont été surpris par l’annonce du président Trump de suspendre l’aide militaire à Israël d’ici la fin de l’année.

« Nous ne nous attendions pas à cette annonce, et certainement pas aujourd’hui. Un dialogue est en cours avec les Américains, et l’on peut dire que nous avons été surpris », rapporte l’agence citant un haut responsable des services de sécurité israéliens.

Il a ajouté : « Nous étudierons les répercussions de cette décision, qui n’a pas encore été soumise aux autorités professionnelles compétentes. »

L’agence a rappelé qu’une délégation du ministère israélien de la Défense s’est rendue dans l’État américain de l’Alabama le 20 octobre, où elle a rencontré des responsables du Commandement d’assistance à la sécurité de l’armée américaine pour discuter des futurs plans d’acquisition dans divers domaines.

Le ministère israélien des Finances n’avait pas été informé de l’intention de Washington de suspendre immédiatement l’aide militaire avant l’annonce de Trump, a aussi rapporté la chaîne israélienne Channel 12, selon laquelle l’aide américaine susmentionnée était censée constituer une source importante de financement pour le budget de l’appareil sécuritaire israélien pour 2027 et 2028.

Source : Médias