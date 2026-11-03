mardi, 03/11/2026   
   Beyrouth 14:08
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Forces armées yéménites : L’agression saoudite est frappée de confusion et de désarroi, au point de fabriquer des événements en prétendant que nos forces armées ont ciblé La Mecque.

      En Lien

      Iran : Le CGRI a annoncé avoir intercepté et abattu deux drones de type LUCAS appartenant à l’armée américaine, qui opéraient illégalement au-dessus du sud de l’Iran

      Iran : Le CGRI a annoncé avoir intercepté et abattu deux drones de type LUCAS appartenant à l’armée américaine, qui opéraient illégalement au-dessus du sud de l’Iran

      CGRI : trois pétroliers ont explosé après avoir heurté des mines alors qu’ils empruntaient des itinéraires non autorisés dans le détroit d’Ormuz

      CGRI : trois pétroliers ont explosé après avoir heurté des mines alors qu’ils empruntaient des itinéraires non autorisés dans le détroit d’Ormuz

      France : « Je ne renoncerai pas à mon identité» : une conseillère municipale musulmane défend le hijab au conseil municipal

      France : « Je ne renoncerai pas à mon identité» : une conseillère municipale musulmane défend le hijab au conseil municipal