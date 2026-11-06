Yemen TV dévoile les détails d’un plan sioniste visant les deux hauts lieux saints de l’Islam… Que contient-il ?

La chaîne Yemen TV — la télévision officielle à Sanaa — a révélé des détails inédits portant sur « la rencontre de l’agent Abdul-Moin Azzan avec un officier des renseignements sionistes pour discuter d’un plan visant les deux hauts lieux saints de l’Islam ».

Que contient ce plan ?

Voici ce qui est ressorti de confessions précédentes — publiées pour la première fois — faites par l’agent auprès des services de renseignements américain et israélien :

– Le plan comprend la sécurisation internationale de la mer Rouge sous l’impulsion sioniste.

– La « stratégie diabolique » du Mossad repose sur le fait de laisser les Musulmans et les Arabes s’enliser dans les conflits du désert, pendant que le sioniste reste spectateur.

– Le plan israélien prévoit d’effectuer des frappes contre la Noble Mecque, suivies d’une tempête médiatique et de vastes campagnes d’incitation des Arabes et des Musulmans contre le peuple yéménite.

Ainsi, ces informations révèlent la vérité des plans que l’Occupation cherche à exécuter pour réaliser ses objectifs à l’encontre des lieux saints des Musulmans, selon la chaîne.

Pour rappel, les forces armées yéménites ont été accusées d’avoir visé La Mecque et Médine, ce qu’elles ont démenti à maintes reprises, qualifiant cela de « calomnie immense », tout en affirmant que leurs opérations, en réponse à l’agression saoudienne, visent les installations pétrolières, les bases militaires et les regroupements saoudiens.

Et dans leur avertissement aux compagnies de navigation aérienne, experts, employés, travailleurs et voyageurs de ne pas utiliser les aéroports et l’espace aérien saoudiens, les forces armées ont exclu les aéroports de La Mecque et de Médine.

Dans ce contexte, le président du Conseil politique suprême au Yémen, Mahdi al-Mashat, avait précédemment appelé à la constitution d’une alliance islamique pour faire face aux dangers et défis menaçant l’Ummah, avec à leur tête « l’ennemi sioniste et le projet américain ».

Le leader du mouvement Ansarullah, M. Abdel-Malik al-Houthi, confirme que « l’ennemi sioniste a ciblé les Arabes et occupé leurs terres, et son slogan depuis le début est : Mort aux Arabes », et qu’« il y a un ennemi dont l’hostilité envers l’ensemble des lieux saints islamiques et leur ciblage sont évidents : c’est l’ennemi sioniste ».

Il souligne toujours que « nous sommes au paroxysme du conflit avec les ennemis de l’Islam et des Musulmans parmi les Juifs sionistes et l’Occident, avec en tête les États-Unis et ceux qui s’allient à eux ».

Source : Médias