Rezaï discute avec Poutine des arrangements de sécurité pour l’après-guerre

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, le général Mohsen Rezaï, a annoncé avoir mené des consultations avec le président russe Vladimir Poutine sur plusieurs questions régionales majeures, ainsi que sur les arrangements de sécurité dans la région pour l’après-guerre.

Dans une déclaration aux journalistes jeudi soir, Rezaï a précisé qu’il avait remis à Poutine un message du leader de la Révolution islamique, expliquant que la visite était prévue depuis environ un mois, mais qu’elle avait été retardée en raison des enjeux militaires régionaux.

Rezaï a déclaré que le leader de la Révolution islamique souhaitait que son message soit remis au président russe Vladimir Poutine dans les plus brefs délais, précisant que Poutine avait demandé de transmettre ses salutations chaleureuses et sincères à Sayed Mojtaba Khamenei.

Il a ajouté que Poutine avait condamné les bombardements ayant ciblé les installations nucléaires iraniennes, qualifiant la guerre contre l’Iran d’« injuste » et affirmant qu’il ferait tout son possible pour aider à y mettre fin.

Rezaï a indiqué que la rencontre avait abordé des questions régionales d’importance, la période d’après-guerre et les arrangements de sécurité dans la région.

Il a également révélé des discussions portant sur la création de gazoducs pour transporter le gaz russe vers l’Iran, permettant ainsi de répondre aux besoins du pays et de revendre le gaz russe.

Le président Poutine avait rencontré le général Rezaï au Kremlin ce jeudi, comme l’a annoncé le porte-parole officiel du Kremlin, Dmitri Peskov.

Source : Médias