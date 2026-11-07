samedi, 07/11/2026   
   Beyrouth 13:32
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Général Mohebbi : Si la décision de réviser la doctrine nucléaire venait à être prise, les préparatifs nécessaires seront mis en œuvre.

      En Lien

      Sud-Liban : agressions ennemies ces dernières heures. Vaste opération à Beit Yahoune

      Sud-Liban : agressions ennemies ces dernières heures. Vaste opération à Beit Yahoune

      Forces navales de l’armée iranienne : Incendie à bord d’un pétrolier en infraction à la suite de sa collision avec une mine marine à l’est du détroit d’Ormuz, alors qu’il naviguait dans la zone interdite.

      Forces navales de l’armée iranienne : Incendie à bord d’un pétrolier en infraction à la suite de sa collision avec une mine marine à l’est du détroit d’Ormuz, alors qu’il naviguait dans la zone interdite.

      Yémen : L’aviation de l’agression saoudienne cible à nouveau une autre maison dans le village d’Al-Chariya ainsi que les secouristes, faisant des martyrs et des blessés.

      Yémen : L’aviation de l’agression saoudienne cible à nouveau une autre maison dans le village d’Al-Chariya ainsi que les secouristes, faisant des martyrs et des blessés.