« L’ennemi à terre pour des années » : Téhéran brandit sa force balistique et évoque sa doctrine nucléaire

Le porte-parole des Gardiens de la révolution en Iran (CGRI), le général Hossein Mohebbi, a affirmé que la force balistique iranienne défendra l’existence du pays sans aucune restriction géographique, soulignant que l’imitation par les États-Unis des drones iraniens constitue une preuve irréfutable de la supériorité locale des industries de défense iraniennes.

Le général Mohebbi a expliqué que les missiles iraniens ont mis en évidence l’inefficacité des systèmes de défense aérienne américains « Patriot » et « THAAD », soulignant que la force aérospatiale des Gardiens de la révolution a mis en place un mécanisme de dissuasion efficace et durable contre les attaques ciblant les infrastructures du pays.

Il a également rappelé que cette même force aérospatiale a accompli un tournant historique en faisant passer le pays du statut d’importateur d’équipements militaires à celui d’exportateur.

Le porte-parole des Gardiens de la révolution a insisté sur la haute disposition à faire face à toute agression, déclarant : « Si l’ennemi commet la moindre erreur, nos prochaines frappes seront d’une plus grande intensité et nous disposons de nombreuses options pour le frapper là où il s’y attend le moins, dans le cadre d’une guerre asymétrique. Nos prochaines gifles seront plus puissantes et le mettront à terre pour des années. »

Le général Mohebbi a également révélé les capacités technologiques et militaires de la République islamique, affirmant qu’« des accomplissements spectaculaires dans le domaine de l’aviation et de l’espace seront dévoilés en cas de déclenchement d’une troisième vague de confrontation ».

Enfin, il a évoqué la doctrine stratégique en précisant que « si la décision de réviser la doctrine nucléaire venait à être prise, les préparatifs nécessaires seront mis en œuvre ».

Hier, vendredi, le porte-parole de l’armée iranienne, le général Mohammad Akrami Nia, a affirmé que « les bases et les intérêts américains situés en dehors de la région de l’Asie occidentale et du Golfe se trouvent également à portée de nos drones et de nos missiles ».

Source : Médias