Le Qatar dément des déclarations attribuées à son Premier ministre sur l’échec de tractations entre Washington et Téhéran

Le ministère qatari des Affaires étrangères et le Bureau des médias internationaux de l’État du Qatar ont démenti samedi la véracité des déclarations attribuées au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, concernant l’échec des négociations entre les États-Unis et l’Iran.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majid Al-Ansari, a déclaré que les informations qui circulent sur les négociations entre les États-Unis et l’Iran – notamment les affirmations selon lesquelles les deux parties n’auraient pas réussi à parvenir à un accord – sont sans fondement et constituent une déformation délibérée de ces déclarations.

Al-Ansari a ajouté dans un tweet publié sur la plateforme X : « Nous rejetons catégoriquement ces tentatives visant à induire l’opinion publique en erreur et à saper les efforts diplomatiques en cette période délicate. »

Il a indiqué que le ministre des Affaires étrangères avait clairement confirmé que les deux parties continuaient de travailler à un accord et que les médiateurs qataris poursuivaient une étroite coordination avec les deux parties pour soutenir les négociations en cours.

Al-Ansari a souligné que la promotion de ces affirmations ne sert que ceux qui cherchent à perpétuer la guerre et à déstabiliser la région.

Ce samedi, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré que le Qatar travaillait depuis quelques semaines avec l’administration américaine pour contenir la situation dans la région et que « nous ne devons pas écouter les voix des extrémistes qui veulent détourner le processus de négociation ».

Le Premier ministre qatari a ajouté que la volonté de l’administration américaine de trouver une solution demeure même après les élections de mi-mandat, soulignant que le problème ne peut rester sans solution et qu’une nouvelle escalade dans la région est intolérable.

« Nous ne pouvons pas attendre pour parvenir à un accord parfait, et nous espérons parvenir à un bon accord », a-t-il ajouté, indiquant avoir contacté tous les ministres des Affaires étrangères de la région et qu’un accord est possible.

Axios a rapporté que le vice-président américain J.D. Vance menait personnellement des pourparlers indirects avec les Iraniens depuis deux semaines, dans le but de parvenir à un nouveau cessez-le-feu et de reprendre les négociations nucléaires.

Le site web, citant des sources bien informées, a indiqué que Vance s’entretenait presque quotidiennement avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, Asim Munir, et d’autres médiateurs au sujet des négociations avec l’Iran, sur la possibilité de tenir une réunion technique au niveau d’experts entre les États-Unis et l’Iran dans les prochains jours, mais qu’aucun accord n’avait encore été conclu à ce sujet.

Selon le Wall Street Journal qui a cité des responsables, une délégation iranienne devrait retourner au Qatar dans les prochains jours, et peut-être dès samedi, pour discuter d’un éventuel accord. Le journal a indiqué que l’accord en discussion réduirait le délai des pourparlers préliminaires de 60 jours à seulement deux jours, permettant ainsi une transition quasi immédiate vers les négociations nucléaires.

Cela pourrait donner au président Trump « une porte de sortie honorable et lui permettre de commencer à mettre fin à la guerre », a confié une source au WSJ, selon lequel certains signes indiquent que les deux parties cherchaient une issue à la crise.

En revanche, rapporte le Wall Street Journal, une équipe comprenant le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef du commandement central américain Brad Cooper était toujours favorable à un retour aux opérations de combat à grande échelle contre l’Iran lors de récents briefings donnés au président Trump sur les options militaires.

Vendredi Trump a assuré que son administration menait des discussions avec des représentants iraniens. « Nous réalisons de très bons progrès avec l’Iran », a-t-il ajouté en s’adressant aux journalistes.

Source : Médias