L’Iran plus sûr de lui : préparatifs face à une guerre « trumpienne » de revanche

Par Mohammad Khawajoui

La défaite des « républicains » aux élections de mi-mandat aux USA soulève des interrogations quant à savoir si elle constituera un frein pour le président américain, Donald Trump, l’empêchant d’entraîner son pays dans une autre guerre d’envergure contre l’Iran.

Elle suscite également des questions parallèles sur la trajectoire que Téhéran adoptera dans la période à venir, après avoir réussi à marquer de son empreinte les équations intérieures américaines, en prolongeant la confrontation et en infligeant un coût exorbitant aux Américains.

Jusqu’à présent, Trump semble persister dans son entêtement, ignorant les causes de sa défaite électorale, tandis que se poursuit le rôle provocateur du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dont le maintien au pouvoir est désormais suspendu à l’embrasement de nouveaux conflits.

En contrepartie, il ressort des déclarations des responsables iraniens que les résultats des deux échéances électorales, américaine et israélienne, ont contribué à rehausser le niveau de confiance en soi de Téhéran, qui considère désormais l’impasse vécue par Trump et Netanyahu comme le fruit direct de sa résilience et de sa capacité à faire échec à leurs objectifs maximaux dans la confrontation, voire comme l’indicateur d’une boussole géopolitique qui commence à pencher en sa faveur et celle de ses alliés dans la région.

Dans ce contexte, le conseiller du Guide suprême iranien pour les affaires internationales, Ali Akbar Velayati, a affirmé hier que « l’Iran est devenu aujourd’hui l’un des principaux architectes du système régional », qualifiant cela de « réalité qu’on ne peut ni supprimer ni substituer », et estimant que « le tsunami des mutations géopolitiques en Asie occidentale a englouti les scrutins en Israël et aux USA ».

De son côté, le chef de l’organisation de la « Mobilisation » (Bassidj), affiliée aux « Gardiens de la révolution », Hossein Taeb, a ironisé sur les prétentions américaines de vouloir façonner le monde et le Moyen-Orient, déclarant que « l’étincelle du véritable changement s’est déjà déclenchée au cœur même de l’Amérique et d’Israël. Nous en percevrons les répercussions et les manifestations très prochainement sur divers fronts et théâtres ».

Cependant, les observateurs à Téhéran s’accordent à dire que les retombées de ces deux échéances ne mèneront pas à un règlement de la crise fondamentale, d’autant plus que le terrain propice à l’escalade demeure inchangé.

Bien que l’Iran ait réussi à gérer le facteur temps, à garder l’initiative et à déplacer la pression sur le terrain de l’adversaire, cela ne signifie en aucun cas l’dissipation des menaces ou la consécration d’une formule de dissuasion définitive et absolue.

Moustafa Najafi, analyste stratégique proche du secrétaire du « Conseil suprême de la sécurité nationale » iranien (le général Mohsen Rezaï), n’exclut pas dans un entretien accordé à Al-Akhbar un recours de Washington à des mesures à haut risque, voire à des options militaires, au lendemain des élections. Il tempère toutefois en soulignant que les résultats du récent scrutin ont accru le coût d’une telle décision et restreint les marges de manœuvre de Trump. S’engager dans une nouvelle guerre — alors que les conflits précédents n’ont produit aucun gain notable — ne ferait qu’aggraver la crise économique, accentuer les pressions intérieures et confronter la partie américaine à des complexités supplémentaires dans la région.

Néanmoins, Najafi estime que « les résultats des élections ne signifient en aucun cas la fin du chapitre de la confrontation avec l’Iran. Trump dispose toujours d’un arsenal considérable d’instruments politiques, économiques et militaires, tandis que la défaite électorale du Parti républicain ne se traduit pas nécessairement par un changement dans les calculs stratégiques des courants hostiles à l’Iran au sein des USA ».

Il évalue que « les pressions subies par Trump pourraient déboucher sur deux trajectoires antagonistes : soit elles le pousseront vers l’aventure militaire, dans l’espoir de réaliser un succès fulgurant qui bouleverserait le paysage politique et modifierait les règles du jeu, soit elles l’amèneront à s’engager dans un processus de règlement rapide à caractère ostentatoire ».

Quant à la nature des relations entre Trump et Netanyahou après les élections, Najafi considère que « si un accord potentiel venait à se concrétiser entre l’Iran et les USA, Trump et (son vice-président, JD) Vance seraient en mesure de court-circuiter Netanyahou, voire de le contraindre à avaler la pilule et à accepter le compromis.

En revanche, si les voies diplomatiques demeurent bloquées et que persistent le « ni guerre ni paix », Trump continuera d’avoir un besoin impérieux de Netanyahu et des capacités militaires et sécuritaires dont dispose Israël ».

Du côté de l’iranien, il précise que « pour appréhender l’approche actuelle de l’Iran, il convient de dépasser la binarité simpliste reposant sur le choix exclusif entre la négociation et la guerre. Téhéran s’est efforcé ces derniers mois de maintenir les canaux diplomatiques ouverts, tout en barrant la route à toute tentative de transformer la négociation en un instrument d’imposition de concessions unilatérales.

En un mot, Téhéran a voulu convertir le facteur temps en une variable stratégique à son avantage ». Parallèlement, Najafi met en garde contre toute confusion entre le succès dans le gain de temps et l’accomplissement d’un triomphe stratégique définitif, conseillant à Téhéran « d’adopter un ensemble d’orientations pour la période à venir, au premier rang desquelles l’exploitation des divisions au sein des courants politiques aux USA face à la guerre, la consolidation et la mise à niveau du système de dissuasion, le renforcement du front intérieur, ainsi que la consolidation des capacités de résistance nationale ».

Pour sa part, le chercheur en affaires internationales, Aref Dehghan Dar, estime dans un entretien avec Al-Akhbar que « la victoire des démocrates, en dépit des contraintes institutionnelles limitées qu’elle imposera à l’action de Trump au cours des deux prochaines années, ne modifiera pas son profil comportemental à l’égard de l’Iran. Elle pourrait au contraire exacerber la soif de revanche de Trump et l’inciter à franchir le pas hors des sentiers battus ».

Dehghan Dar signale que « la phase de transition actuelle (entre l’émergence de la nouvelle coalition gouvernementale en Israël et la recomposition des équilibres au sein du Congrès américain) constitue une conjoncture à haut risque, gros de probabilités d’escalade, dans la mesure où les deux parties pourraient chercher à exploiter ce vide pour passer à l’offensive contre l’Iran et allumer la mèche d’un conflit de portée et de durée limitées, bien que la posture de Téhéran et son comportement sur le terrain constituent une variable décisive dans l’esquisse des issues de cette trajectoire ».

Il considère que les actions iraniennes — au premier rang desquelles la fermeture du détroit d’Ormuz — ont constitué l’un des facteurs majeurs à l’origine de la « vague bleue » lors des élections américaines, estimant que la politique iranienne post-électorale évoluera au rythme d’un dosage de « diplomatie et de mobilisation militaire ».

Il explique qu’« sur le plan militaire, l’Iran s’efforce, en maintenant son état de préparation et en adressant des messages d’avertissement quant à la possibilité d’infliger des coups sévères à l’adversaire, d’accroître le coût de toute aventure militaire potentielle.

Sur le plan diplomatique, il cherche, à travers l’ouverture aux médiations régionales (telles que le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan), l’exploitation de la fracture entre Washington et Tel-Aviv, ainsi que des divisions internes américaines, et le tissage de ponts avec les courants anti-guerre, à traverser cette phase de transition d’une extrême sensibilité ».

Par conséquent, la grande stratégie pour la prochaine étape s’articulera vraisemblablement autour du binôme « résistance face aux pressions et expectative dans l’attente des mutations de la donne », selon Dehghan Dar.

Source : Médias