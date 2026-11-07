Échec saoudien dans la reconquête des hauts plateaux de la côte occidentale

Après l’échec des forces salafistes Dirat al-Watan affiliées à l’Arabie saoudite sur les fronts du district d’Al-Wazi’iyah, à l’ouest de Taïz, le Royaume a placé ce district — qui surplombe le détroit de Bab el-Mandeb et de vastes zones de la côte occidentale — dans le collimateur de la vengeance.

Ses avions ont en effet ciblé hier le marché hebdomadaire d’Al-Hadarah par plusieurs raids aériens, faisant 20 morts parmi les civils, vendeurs et acheteurs, et de nombreux blessés — selon des sources locales et sanitaires —, tout en causant d’importants dégâts matériels dans les commerces.

Les dizaines de raids menés par l’aviation saoudite au cours des dernières semaines n’avaient pas réussi à déloger les forces de Sanaa des hauteurs montagneuses d’Al-Wazi’iyah, en dépit de la destruction des ponts reliant Taëz à Al-Mokha à Al-Wazi’iyah, ainsi que de plusieurs écoles, structures de santé et habitations de citoyens.

Le mouvement de résistance yéménite Ansarullah a accusé le régime saoudien de viser délibérément les civils désarmés dans les marchés publics, les fermes, les maisons et sur les routes.

Dans un communiqué publié par son bureau politique, le mouvement a affirmé que « ces crimes, dont le plus récent est le ciblage du marché d’Al-Hadarah, ne resteront pas sans réponses cuisantes », qualifiant de « génocide » le massacre commis, selon lui, par un avion de chasse britannique de type Typhoon.

Par ailleurs, les forces de Sanaa ont annoncé avoir mené une opération offensive sur deux axes contre les formations loyales à Riyad dans la chaîne de montagnes de Kahboub, à l’ouest de la province de Lahj, dans le sud du Yémen.

Un source militaire, citée par l’agence de presse officielle Saba, a confirmé que ces forces ont pris par surprise les factions à l’intérieur de leurs retranchements, s’engageant dans des combats au corps à corps, et ont pris le contrôle de positions dominantes à la périphérie de Kahboub, où étaient stationnées quatre brigades des Brigades des Géants (Al-Amaliqah).

Selon la source, l’aviation saoudite a ciblé à plusieurs reprises les troupes en retraite des groupes affiliés à l’Arabie saoudite, tuant un grand nombre de leurs éléments.

Sur le front du district de Tur al-Bahah, au sud d’Aden, les forces de Sanaa se sont approchées, selon plusieurs sources locales, du contrôle du centre du district.

Quant aux fronts de Marib et d’Al-Jawf, de violents affrontements ont eu lieu autour de la zone d’Al-Asdas, qui constitue le centre administratif du district de Raghwan, au nord-ouest de la ville de Marib, parallèlement au déclenchement de combats similaires dans l’est du désert d’Al-Jawf.

Source : Médias