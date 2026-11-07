Trump laisse entrevoir des remaniements au sein de son gouvernement à la suite des élections du Congrès

Le président américain, Donald Trump, a laissé entendre samedi qu’il prévoyait des changements et des limogeages au sein de son gouvernement à la suite de la défaite du Parti républicain lors des récentes élections du Congrès.

Dans une interview accordée au réseau américain CBS, interrogé sur la question de savoir si son administration allait connaître des limogeages, Trump a déclaré : « Un peu. J’aime les membres de mon gouvernement et je pense qu’ils sont bons, mais je procéderai probablement à quelques changements », confirmant qu’il s’attendait à de nouveaux ajustements de postes.

Ces déclarations interviennent à un moment où la Maison-Blanche a connu un réaménagement de ses postes, le président américain ayant remplacé la cheffe de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, pour nommer à sa place son ancien conseiller Stephen Miller, considéré comme l’architecte des politiques strictes de l’administration américaine en matière d’immigration, selon le réseau CNN.

Il convient de noter que des médias britanniques ont rapporté vendredi, citant des sources américaines et britanniques de haut niveau, que le secrétaire d’État Marco Rubio pourrait quitter ses fonctions pour se lancer dans la course présidentielle de 2028, ce à quoi ce dernier a répondu : « Travailler avec le président Trump jusqu’à la fin de son mandat a toujours été mon plan. »

Cela fait suite aux larges gains engrangés par le Parti démocrate au niveau des gouvernements des États et des assemblées législatives, après avoir arraché la majorité et le contrôle du Congrès américain dans ses deux chambres (le Sénat et la Chambre des représentants) à la suite d’une victoire éclatante lors des élections de mi-mandat qui se sont tenues dans les États.

Source : Médias