Yémen : les forces de Sanaa annoncent la prise des hauteurs Kahbub qui surplombent Bab al-Mandeb

La chaîne de télévision yéménite al-Masirah a rapporté vendredi que les forces armées de Sanaa ont pu prendre le contrôle d’un certain nombre de sites stratégiques après avoir mené une opération offensive de grande envergure dans la chaîne des montagnes de Kahbub qui surplombent Bab al-Mandeb.

Quatre brigades des Amaliqa, mobilisées par l’armée saoudienne sous le commandement de l’officier Badr al-Harbi, étaient stationnées dans ces hauteurs, qui surplombent le détroit de Bab el-Mandeb et de vastes zones des districts côtiers de Dhubab et d’Al-Mudharabah, lui a précisé une source militaire.

Selon cette source, l’opération avait été menée sur deux fronts, et « les forces armées de Sanaa ont pu, dans un premier temps, surprendre les mobilisations ennemies, prendre d’assaut leurs tranchées et engager leurs éléments à bout portant ».

La source a indiqué que, lors de la première phase de l’opération, les forces armées se sont emparées d’un certain nombre de positions de commandement surplombant le reste des positions ennemies, et ont pu cibler ses concentrations de troupes et ratisser ses positions depuis ces hauteurs, ce qui a provoqué une grande confusion et des effondrements dans les rangs des forces ennemies.

Plusieurs sites ont été nettoyés et divers équipements militaires ont été saisis, selon la source qui a indiqué que plusieurs combattants ennemis ont été capturés et d’autres tués ou blessés.

La source a révélé que les avions saoudiens ont lancé plusieurs raids ciblant leurs renforts lors de leur retrait des zones de confrontation, ce qui a entraîné la mort d’un grand nombre de leurs éléments par ces tirs.

Média militaire yéménite, tribune médiatique des forces de Sanaa a publié les images des combats de cette opération.

67 frappes saoudiennes

Vendredi, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a rendu compte de 67 raids aériens et frappes de missiles saoudiens sur le Yémen au cours des dernières 24 heures.

Saree a expliqué que « les raids saoudiens ont ciblé des sites civils dans les gouvernorats de Taëz, Lahij, Saada, Al-Jawf et Marib, au moyen d’avions F-15 et Typhoon qui ont décollé des bases de Khamis Mushait et de Taëf, et l’agression par missiles a été lancée depuis Najran. »

Selon le ministère de la Santé de Sanaa, 51 citoyens ont été tués et blessés dans ces agressions, dont 38 dans le raid aérien saoudien sur le marché du district d’al-Wazi’iyat dans le gouvernorat de Taëz.

Le bilan des victimes s’elève depuis la reprise du conflit en juillet à 981 martyrs et blessés, a précisé le ministère.

Ce samedi, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et détruit un missile de croisière lancé par les Houthis en direction de la région de Riyad, en Arabie saoudite.

Source : Médias