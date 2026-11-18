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Cisjordanie occupée : Incursions de l’occupation et vagues d’arrestations sur fond d’agressions contre les citoyens
18-11-2026 10:04 AM
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