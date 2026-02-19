Poutine : Les sanctions contre La Havane sont inacceptables et nos relations évoluent positivement

Le président russe Vladimir Poutine a condamné mercredi les nouvelles restrictions imposées par les États-Unis à Cuba, les qualifiant d’«inacceptables ».

« Nous vivons une période exceptionnelle », a déclaré M. Poutine lors d’une rencontre avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, à Moscou. « L’imposition de nouvelles sanctions contre La Havane est inacceptable. Nous n’accepterons rien de tel. »

Le président russe a souligné que « la Russie et Cuba entretiennent une relation particulière, profondément enracinée dans l’histoire », ajoutant que « la Russie a toujours soutenu Cuba et son peuple dans leur lutte pour l’indépendance et pour leur droit à choisir leur propre voie de développement ».

« Nous comprenons combien il a été difficile pour le peuple cubain, tout au long des décennies d’indépendance de Cuba, de lutter pour son droit de vivre selon ses propres lois et de défendre ses intérêts nationaux », a-t-il poursuivi.

Dans le même ordre d’idées, M. Poutine a indiqué que « les relations bilatérales entre Moscou et La Havane évoluent globalement de manière positive ».

La Russie soutient Cuba dans la protection de sa sécurité

Plus tôt dans la journée, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est entretenu bilatéralement avec son homologue cubain, réaffirmant « le soutien de la Russie à Cuba dans la protection de sa sécurité ».

M. Lavrov a déclaré : « La Russie exhorte les États-Unis à agir avec sagesse et à renoncer à tout projet de blocus naval de Cuba.»

De son côté, le ministre cubain des Affaires étrangères a affirmé que « la situation à Cuba se détériore considérablement en raison de l’embargo américain.»

La visite de M. Rodriguez intervient dans un contexte de nouvelle escalade américaine, après la signature, le 29 janvier, d’un décret par le président américain Donald Trump menaçant d’imposer des droits de douane aux pays fournissant du pétrole à Cuba, au motif que « l’île représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis ».

Cuba est déjà confrontée à une grave crise énergétique : elle ne produit qu’environ un tiers de ses besoins et dépend des importations en provenance du Venezuela, ainsi que de quantités moindres du Mexique et de la Russie, pour couvrir le reste.

Le gouvernement cubain a récemment annoncé un plan d’urgence comprenant de vastes mesures d’austérité, notamment la réduction des heures de travail des institutions gouvernementales et des hôpitaux, l’arrêt de la vente de certains types de carburant et la fermeture d’un certain nombre d’hôtels, afin de faire face aux répercussions de l’escalade de la crise.

