USA : Tucker Carlson accuse ‘Israël’ de l’avoir détenu après un entretien avec l’ambassadeur américain

La détention du journaliste américain conservateur Tucker Carlson à l’aéroport Ben Gourion a déclenché une nouvelle tempête politique. Le journaliste accuse les autorités israéliennes d’avoir agi avec hostilité à son égard suite à son entretien avec l’ambassadeur des États-Unis en « Israël », Mike Huckabee. De leur côté, Tel-Aviv et l’ambassade américaine ont qualifié l’incident de simples « mesures de routine ».

Les griefs de Carlson : passeports confisqués et interrogatoire

Connu pour ses critiques acerbes contre « Israël » concernant la guerre dans la bande de Gaza et le traitement réservé aux chrétiens, Carlson a livré un récit détaillé de l’incident :

Il affirme que « des agents de sécurité ont saisi les passeports de Carlson et de toute son équipe. Le producteur exécutif du programme a été emmené dans une salle isolée ».

« Les questions auraient porté spécifiquement sur la teneur de la conversation entre le journaliste et l’ambassadeur Huckabee », a-t-il ajouté.

« C’était étrange… ils ont pris nos passeports, ont emmené notre producteur dans une salle latérale et nous ont demandé de quoi nous avons parlé avec l’ambassadeur. Nous sommes maintenant hors du pays », dit Carlson.

Dénégations officielles et justifications diplomatiques

Face à ces déclarations, Mike Huckabee, fervent soutien d’Israël, a nié toute détention. Il a rappelé que chaque voyageur est soumis à des contrôles de sécurité.

L’ambassade des États-Unis a abondé dans ce sens, prétendant que les procédures n’ont pas dépassé les « questions habituelles ».

Cependant, cette version des « mesures de routine » peine à convaincre les observateurs. La saisie des documents d’un journaliste et l’interrogatoire de son équipe sur un entretien diplomatique soulèvent des interrogations, d’autant que la visite faisait suite à un différend public entre Carlson et Huckabee sur la situation des chrétiens.

La réaction de Marjorie Taylor Greene : « Tu l’as aggravée »

La colère la plus vive est venue de la députée républicaine sortante Marjorie Taylor Greene. Qualifiant l’incident d’inacceptable, elle a vertement réagi sur les réseaux sociaux :

« Un citoyen américain et un journaliste se tient en ‘Israël’ après avoir rencontré notre ambassadeur. On ne tolérera pas ça. Tu l’as aggravée. »

Cette sortie illustre l’agacement croissant d’une partie de la base conservatrice, qui juge « Israël » excessivement sensible à la critique, même lorsqu’elle émane d’alliés proches de Donald Trump.

American citizen and journalist Tucker Carlson detained in Israel after interviewing our U.S. Ambassador Mike Huckabee.



We won’t tolerate this.

You just made it worse. pic.twitter.com/bx4hvSYvEa — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 18, 2026

Une crise au sein du camp républicain

Cet incident cristallise les tensions internes au Parti républicain concernant le soutien inconditionnel à ‘Israël’. Alors que l’administration Trump aurait tenté d’apaiser les tensions entre Carlson et Huckabee pour éviter une fracture publique avant les élections, les événements de Ben Gourion ont eu l’effet inverse.

L’affaire a relancé le débat sur les limites de la critique autorisée, ainsi que le rôle de l’ambassadeur américain dans la protection de ses concitoyens face aux mesures controversées d’un pays allié.

Entre accusations de « détention » et démentis officiels, cet épisode marque un tournant : la relation américano-israélienne semble de moins en moins hermétique aux critiques, y compris au sein de ses soutiens historiques.

Source : Traduit à partir d'AlQods al-Arabi