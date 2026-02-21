‘Israël a un droit biblique à contrôler la région de l’Euphrate au Nil’, déclarations choquantes de l’ambassadeur US

Les propos de l’ambassadeur des États-Unis en ‘Israël’, Mike Huckabee, ont suscité une vive polémique après qu’il a évoqué ce qu’il a qualifié de « droit biblique » d’Israël sur les territoires s’étendant du Nil à l’Euphrate lors d’une interview avec le journaliste américain Tucker Carlson.

Au cours de l’entretien, Carlson a cité un passage du Livre de la Genèse concernant une promesse divine faite à Abraham et à sa descendance au sujet de la terre située entre les deux fleuves, demandant si cela conférait à ‘Israël’ un « droit divin » sur de vastes zones englobant la Palestine historique et des parties des pays arabes voisins (Jordanie, Syrie, Liban, Irak, Arabie saoudite et Égypte). Huckabee a répondu : « Cela ne me dérange pas si Israël prend tout cela », avant d’ajouter : « Ce n’est pas le sujet du jour.»

BREAKING: US Ambassador to Israel Mike Huckabee tells Tucker Carlson that Israel has the Biblical right to take over all of the Middle East.



“It would be fine if they took it all.” pic.twitter.com/BN4fXh03ga — Tucker Carlson Network (@TCNetwork) February 20, 2026

Les propos de Huckabee, ancien gouverneur de l’Arkansas et figure de proue du mouvement sioniste évangélique pro-israélien, ont ravivé la rhétorique « Du Nil à l’Euphrate » adoptée par certains groupes religieux sionistes et évangéliques, fondée sur des interprétations religieuses controversées des textes bibliques.

Huckabee a également affirmé, de manière choquante, que « l’armée israélienne était plus humaine que les forces armées américaines ».

Il a défendu la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 70.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Interrogé par Tucker Carlson sur le meurtre d’« enfants du Hamas de 14 ans », Huckabee a répondu : « S’ils y sont impliqués, que Dieu les aide.»

Lorsque Carlson lui a demandé si cette réponse lui convenait, Huckabee a rétorqué aux téléspectateurs : « Si c’étaient vos enfants, pris en otage à Gaza, que feriez-vous pour les récupérer ?»

Pour sa part, Tucker Carlson a insisté sur le fait qu’il ne justifierait jamais le meurtre d’enfants, déclarant : « Je ne tuerais jamais d’enfants, quelles que soient les circonstances, et je ne chercherais jamais à l’excuser.»

Les observateurs estiment que de telles déclarations, émanant d’un diplomate américain occupant une fonction officielle à Tel-Aviv, s’inscrivent dans un contexte politique plus large, notamment compte tenu de l’escalade de la colonisation et de l’érosion de la solution à deux États.

Depuis sa prise de fonctions, Huckabee a été critiqué pour avoir adopté la rhétorique du gouvernement israélien, notamment pour avoir utilisé l’expression « Judée-Samarie » pour désigner la Cisjordanie occupée, une appellation rejetée par les Nations Unies et la communauté internationale, qui considèrent la Cisjordanie comme un territoire occupé depuis 1967.

Source : Traduit à partir d'AlQods al-Arabi