14 pays et l’Iran condamnent les propos de Huckabee sur le « grand Israël ». Dont 8 concernés.

Les ministères des Affaires étrangères de 14 pays arabes et islamiques ont condamné les propos de Mike Huckabee, l’ambassadeur des Etats-Unis en « Israël », dans lesquels il estime qu’Israël a un droit biblique sur toute la région qui s’étend de l’Euphrate au Nil.

Dans un communiqué commun, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, le Pakistan, le Bahreïn, la Turquie, l’Arabie saoudite, la Syrie, Oman, la Palestine, le Qatar, le Koweït, le Liban, l’Égypte, ont exprimé leur rejet catégorique de ces déclarations dangereuses et provocatrices, « qui constituent une violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, et représentent une grave menace pour la sécurité et la stabilité de la région ».

Le texte a souligné que ces déclarations contredisent directement la vision du président américain Donald Trump, ainsi que le plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza, « qui repose sur la maîtrise de l’escalade et la création d’un horizon politique pour un règlement global garantissant au peuple palestinien la création de son État indépendant ».

Le communiqué souligne que « toute déclaration cherchant à légitimer le contrôle des terres d’autrui compromet ces objectifs, attise les tensions et constitue une incitation à la violence au lieu de contribuer à la paix ».

« Israël n’a aucune souveraineté sur le territoire palestinien occupé ni sur aucun autre territoire arabe occupé », insiste le communiqué de ces 14 pays qui a également exprimé son « rejet total de toute tentative d’annexion de la Cisjordanie ou de sa séparation de la bande de Gaza, sa ferme opposition à l’expansion des activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé et son rejet catégorique de toute menace à la souveraineté des États arabes ».

Et d’avertir que « la poursuite des politiques expansionnistes et des mesures illégales menées par Israël ne fera qu’attiser la violence et les conflits dans la région et compromettre les perspectives de paix », réclamant de « mettre fin à ces déclarations incendiaires ».

Ces 14 pays ont réaffirmé l’engagement indéfectible de leurs pays envers le droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination, la création de son État indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 et la fin de l’occupation de tous les territoires arabes occupés.

L’Iran a condamné jeudi une déclaration de l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui affirmait : « Il n’y a pas de problème à ce qu’Israël prenne tout et s’étende du Nil à l’Euphrate. »

Condamnation de l’Iran

L’Iran aussi par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré que cette déclaration était une preuve flagrante de la complicité active des États-Unis dans les guerres d’agression expansionnistes menées par Israël, ainsi que dans le génocide colonial perpétré contre les Palestiniens.

M. Baghaei a indiqué que cette « rhétorique idéologique extrémiste » ne ferait qu’encourager le régime occupant à poursuivre ses crimes brutaux et ses actions illégales contre les Palestiniens, en plus de son agression continue contre les pays de la région.

Les dirigeants du Hezbollah dont les deux anciens secrétaires généraux les martyrs sayyed Abbas Mousawi et sayyed Hassan Nasrallah ont souvent mis en garde contre le projet du « grand Israël ».

Sayyed Moussawi qui a été tué en 1992 dans un raid israélien répétait souvent dans les années 1980 du siècle dernier que le projet sioniste consiste en l’exécution progressive d’un grand Israël s’étendant de l’Euphrate jusqu’au Nil, appelant à résister contre lui.

Sayyed Nasrallah disait que seule la résistance peut empêcher ce projet. Faute de quoi « l’Etat d’Israël se trouve là où stationne le char israélien ».

En Aout 2025, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré lors d’une interview télévisée qu’il est « très attaché à la terre promise et au grand Israël », ajoutant qu’il se sent investi d’une mission spirituelle.

A noter que la carte du « Grand Israël » comprend la totalité de la superficie de la Jordanie, du Liban et du Koweït.

En Syrie et en Turquie, ce projet s’empare de vastes régions, dont Damas et le plateau du Golan, jusqu’à l’Euphrate jusqu’à s’accaparer une partie des régions du sud-est de la Turquie.

Il lorgne aussi la majeure partie des régions occidentales irakiennes et l’accès au golfe Persique.

En Arabie saoudite, une partie des régions du nord-ouest, un large corridor le long de la mer Rouge jusqu’à Médine seront confisqués.

En Égypte, la péninsule du Sinaï, une partie du delta du Nil au nord-ouest du Caire et les zones bordant le canal de Suez devraient aussi faire parte du grand Israël.