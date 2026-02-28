samedi, 28/02/2026
Beyrouth 20:06
Guerre contre l’Iran : Plus de 200 martyrs et 747 blessés dans 24 provinces iranienne dans l’agression israélo-américaine contre l’Iran. (Fars News)
28-02-2026 19:47 PM
Trump : Le régime iranien apprendra bientôt que personne ne doit défier la force et la puissance des forces armées américaines.
20:04
Armée iranienne : 12 drones de combat et de reconnaissance ennemis détruits au-dessus du pays
20:01
Sayyed Abdel Malek al-Houthi, concernant l’agression contre l’Iran : Nous agirons dans le cadre de notre préparation à toute éventualité.
20:00