Liban : 29 martyrs en 24 heures, raids ennemis sur des dizaines de villes et villages. 46 opérations de la Résistance

Le Liban a été durant les dernières heures avant l’annonce du cessez-le-feu et celles qui l’ont suivi le théâtre d’une escalade des échanges de tirs entre la Résistance islamique et l’armée ennemie israélienne.

Le Hezbollah a annoncé avoir ciblé des zones israéliennes avec des roquettes et des drones, tandis que l’entité sioniste a lancé des raids sur plusieurs villes et villages du sud du Liban et de la Békaa occidentale.

Concernant les frappes ennemies israéliennes, l’armée libanaise a rendu compte de raids israéliens qui ont détruit le pont de Qasmiyeh, à la périphérie de Tyr, isolant ainsi la zone située au sud du fleuve Litani du reste du pays, après que d’autres ponts avaient été ciblés auparavant.

La frappe avait entraîné la mort d’une personne et blessé trois autres, dont un soldat appartenant à une unité stationnée sur le pont, selon l’armée.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 29 personnes sont tombés en martyrs jeudi dans les raids israéliens sur les zones civiles, dont 14 martyrs dans les localités d’Al-Saksakiyeh, d’Al-Zarariyeh, et de Ghaziyeh dans le district de Saïda. Il y a eu 124 blessées au cours des dernières 24 heures.

Ce qui porte le nombre total de victimes de l’agression israélienne depuis le 2 mars à 2 196 martyrs, dont 172 enfants et 260 femmes, et 7185 blessés, dont 661 enfants et 1167 femmes.

Selon le correspondant d’al-Manar, la ville de Nabatiyeh a fait l’objet d’une ceinture de feu de plus de 40 raids.

Il a aussi recensé des raids sur les localités al-Qalilat, Yohmor, al-Borj al-Chamali, al-Mansouri, Byout al-Siyyad, Ain Baal, Arnoune, Arabsalim, al-Qasibah, Tebnine, Aadchite, Kfartebnite, Soultaniyeh, Teir Harfa, Kfar Chouba, Jebchite, Qana, Jwaya, Adloune, Chebaa, Marje’oyoun, Majdal Zoun, Sohmor, Kfar Rommane…

Opérations de résistance

Dans ses communiqués publiés par Média de guerre, la résistance libanaise a revendiqué 46 attaques anti israéliennes visant des colonies, des concentrations de troupes et des sites militaires, ainsi que des véhicules ayant pénétré dans le sud du Liban.

Dans la soirée, une vingtaine de roquettes ont visé les colonies du nord : Nahariyya, Karmiel, et Ras Naqoura,

Une roquette s’est écrasée sur Nahariyya

La Résistance avait auparavant indiqué que ses attaques comprenaient 7 colonies dans le nord de la Palestine occupée, 8 rassemblements de soldats israéliens, ainsi que 6 sites militaires, confirmant la destruction de chars et de véhicules de transport de troupes lors des affrontements avec une force d’invasion.

Elle a indiqué avoir bombardé les colonies de Ya’ara et Kiryat Shmona avec une salve de roquettes, et ciblé la base de Shragah, au nord de la ville occupée d’Acre, par des frappes de drones.

Concernant les sites militaires, la résistance a indiqué avoir ciblé 6 sites avec des missiles et des drones, dont 5 dans le nord israélien et un dans le sud du Liban, notamment la caserne de Liman, le site de la colline d’Al-Ajal, les sites de Hanita et de Ras al-Naqoura, l’emplacement d’artillerie de Kfar Giladi et des emplacements d’artillerie nouvellement établis entre les villes d’Al-Odaysseh et de Rob Thalathin.

Elle a aussi fait état d’une attaque avec des projectiles guidés contre une force israélienne qui avait progressé, ce qui a entraîné la destruction de 4 chars et de 2 véhicules de transport de troupes dans la ville de Qantara.

Mercredi, la Résistance islamique avait revendiqué 65 opérations dont 40 dans les territoires libanais et 25 dans les territoires palestiniens occupés.

Selon Média de guerre, pendant la semaine entre le 6 et 13 avril, la résistance a réalisé 488 opérations, dont 219 sur le sol libanais et 269 dans les territoires palestiniens occupés. Ce qui équivaut à 70 opérations par jour.

Source : Divers