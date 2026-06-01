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    Le QG du CGRI Khatam al-Anbiya met en garde les habitants des colonies israéliennes du nord qu’ils devraient les évacuer si la banlieue sud de Beyrouth est frappée par l’armée ennemie israélienne.

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