Raids israéliens sur le plus grand hôpital du Sud-Liban (Vidéos)

Des avions de combat israéliens ont lancé une frappe aérienne visant le plus grand hôpital du sud, Jabal Amel, situé sur le carrefour du village de Maaraké, dans les alentours de la ville de Tyr.

Selon les informations disponibles, le raid a frappé le parking de l’hôpital et un bâtiment avoisinant, faisant au moins deux martyrs et plus de 20 blessés. Le bâtiment de l’hôpital a été sérieusement endommagé et plusieurs services sont désormais hors-service.

Des raids ont visé ce lundi les localités de Yatar, Kfar Tibnite, Haris, Zifta, Chohour, Haddatha, Haroufe, Arabsalim ainsi que la ville de Nabatiyeh. Des pilonnages d’artillerie ont visé les localités de Chaqra, Qabrikha, Wadi al-Sallouqi, et Bourj Qalaway.

Dimanche, l’armée israélienne avait bombardé le quartier d’al-Hoche dans la ville de Tyr.

Source : Divers