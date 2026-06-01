Prise de la citadelle de Chqif (Beaufort) : la résistance livre sa version des faits. 5 opérations dimanche. 1 soldat tué

La Résistance islamique a publié ce lundi un communiqué consacré a la prise de la forteresse de Chquif (Beaufort) par l’armée ennemie israélienne.

Dimanche, le Premier ministre israélien avait annoncé la prise de cette forteresse, estimant qu’il s’agit d’une étape spectaculaire et d’un tournant décisif dans l’offensive israélienne contre le Liban.

Selon le texte de la résistance, en prenant la citadelle, « l’armée ennemie cherche désespérément à produire l’image d’une victoire éclatante, espérant ainsi apaiser les craintes des colons du nord », indiquant qu’elle se situe « à 4 km de la frontière libano-palestinienne ».

Le communiqué de la résistance a donné sa version de la prise de la forteresse : « Pendant plus de cinq jours, l’ennemi israélien a lancé une série de frappes aériennes intenses et de bombardements d’artillerie lourde sur la localité de Yohmor al-Chqif et les villages environnants, dans le but de s’en emparer et de capturer le château de Chquif. Cependant, alors qu’ils progressaient vers la périphérie sud de la localité, ils se sont heurtés à une résistance farouche et héroïque, ainsi qu’à un feu nourri de la part des combattants de la Résistance islamique, les empêchant d’atteindre leur objectif. Ils ont alors été contraints de se replier sur les contreforts escarpés de la localité, à l’est. Le samedi 30 mai 2026 au soir, une unité d’infanterie israélienne a infiltré la citadelle d’al-Chqif par l’est, sous un épais écran de fumée, en empruntant des passages dissimulés. Arrivés, les soldats ont pris des photographies que l’ennemi a rapidement diffusées le dimanche matin, prétendant l’avoir conquise. Sachant que la citadelle était déserte. »

La résistance a poursuivi : « Depuis l’aube hier, et jusqu’à la publication de ce communiqué, l’ennemi éprouve d’énormes difficultés à établir ses forces autour du château. Ces forces sont actuellement positionnées près de l’aire de repos située en contrebas de la citadelle. La Résistance islamique mène une guerre d’usure contre les forces israéliennes dans la zone, comme le démontre la vidéo suivante.

Dimanche, la résistance islamique avait revendiqué 5 opérations sur les parages cette citadelle au moyen de drones piégés.

Selon les médias israéliens, le soldat tué ce lundi matin a été pris pour cible à Yohmor al-Chqif, à proximité de cette citadelle.

Source : Divers