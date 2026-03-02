Macron : la France se tient prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches

« L’escalade en cours est dangereuse pour tous » et « elle doit cesser », a déclaré le président Macron dans un message publié sur le réseau social X.

La France a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il affirmé, ajoutant qu’il était en contact étroit avec les partenaires européens et les amis de la France au Moyen-Orient.

« Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes ainsi que de nos emprises au Moyen-Orient », a dit M. Macron, ajoutant que la France se tenait également prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses partenaires les plus proches selon leur sollicitation.

Il a appelé, lors d’un conseil de défense sur la situation dans la région, à ce que « le travail diplomatique reprenne ses droits », soulignant que « nul ne pouvait penser que la question du nucléaire iranien se résoudrait simplement par des frappes ».

