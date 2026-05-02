Des officiers israéliens avertissent que le Sud-Liban devient un point faible sur le terrain. ‘Israel Hayom’: L’embuscade stratégique préparée pour le Hezbollah s’est retournée contre nous

Le site israélien Walla a indiqué que « des officiers de l’armée israélienne ont mis en garde contre la situation au Sud-Liban, face à l’utilisation intensive par le Hezbollah de techniques de guérilla ».

Dans son rapport, le site précise : « Des officiers de l’armée d’occupation ont averti que la situation au Sud-Liban pourrait se transformer en point faible, en l’absence d’opérations quotidiennes jouissant d’une totale liberté de mouvement, malgré le renforcement continu du dispositif sécuritaire dans ce qui est appelé la ceinture de sécurité ».

Le site cite également un officier supérieur de l’armée d’occupation affirmant que « l’armée se concentre actuellement sur l’élimination des menaces dans le cadre d’une activité défensive », tout en mettant en garde contre « un risque de retard sur le terrain si le Hezbollah continue de faire usage de la force ».

Cet officier israélien a ajouté, selon Walla, que « le Hezbollah s’appuie massivement sur une tactique de guérilla, utilisant des drones, des tirs indirects et des missiles antichars », notant que « l’armée d’occupation prépare les prochaines étapes au cas où les combats s’étendraient ».

Israel Hayom: L’embuscade stratégique préparée pour le Hezbollah s’est retournée contre nous

Pour sa part, le journal « Israel Hayom » a exprimé, ce samedi, son inquiétude concernant la situation de « l’armée » israélienne au Sud-Liban, affirmant qu’il est difficile d’ignorer la frustration au sein de l’armée face à la situation au Liban.

Le journal a ajouté que « ce qui était censé être une embuscade stratégique pour mettre le Hezbollah à genoux s’est transformé en une embuscade stratégique contre Israël ». Il a estimé qu’« avec chaque jour qui passe, la bataille au Nord rappelle la réalité amère du millénaire précédent ».

Le quotidien israélien a souligné les souffrances de l’armée israélienne face aux drones de combat de la Résistance, précisant que le défi des drones filoguidés est connu depuis des années, notamment depuis la guerre en Ukraine. Le journal a cité diverses sources ayant alerté à plusieurs reprises le ministère de la Guerre ces dernières années, prévenant que la menace des drones à fibre optique finirait par arriver ici et qu’il fallait de toute urgence trouver une solution.

Ces sources ont indiqué que les réponses reçues oscillaient entre mépris et ignorance, affirmant que le système était arrogant, manquait de perspicacité, et restait convaincu de tout savoir, refusant d’ouvrir les yeux et les oreilles ou de consulter des experts.

Le journal a souligné que l’échec tactique concernant les drones se produit parallèlement à un échec stratégique, résultant également de l’arrogance et de la conviction que la force et les menaces suffiraient à résoudre le problème du Hezbollah. Le quotidien a reconnu que la réalité sur le terrain est aujourd’hui plus complexe qu’avant la guerre, non seulement en raison des limites de l’armée israélienne, mais aussi parce que l’Iran a réussi à réunifier les fronts et exige que tout accord de cessez-le-feu permanent en Iran inclue également le Liban.

Cela intervient alors que la Résistance islamique au Liban – Hezbollah poursuit ses opérations contre les soldats de l’armée d’occupation au Sud, ainsi que contre les positions de l’occupation et les colonies au nord des territoires palestiniens occupés, dans le cadre de la défense du Liban et de son peuple, et en riposte aux violations par l’occupation de l’accord de cessez-le-feu.