L’Iran condamne « les actions subversives » d’Abou Dhabi et nie avoir lancé des attaques ces derniers jours contre les EAU

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné mercredi « les actions subversives des dirigeants d’Abou Dhabi », et nié ses accusations d’avoir tiré des missiles et des drones sur les Emirats arabes unis.

Le ministère a accusé les EAU de « collusion avec des parties hostiles à la République islamique en continuant d’héberger leurs bases et équipements militaires ».

Il a mis en garde contre les graves répercussions de cette ligne de conduite sur la sécurité et la stabilité de la région, notant que les deux derniers jours ont été marqués par une escalade des actions illégales et provocatrices de l’armée américaine dans la région, parallèlement à des mouvements navals présentés sous une couverture humanitaire trompeuse.

Le ministère a ajouté que les responsables d’Abu Dhabi, dans ce contexte, ont adopté un comportement qui contredit le principe de bon voisinage et viole les fondements de la Charte des Nations Unies, par leur coopération ouverte avec la partie américaine provocatrices, ce qui menace la sécurité et les intérêts nationaux iraniens.

Téhéran a souligné que, malgré cela, elle a fait preuve de la plus grande retenue par souci de responsabilité et par respect pour l’intérêt collectif de la région et de la nation islamique.

Le ministère iranien des AE a également rejeté les fausses allégations d’Abou Dhabi concernant le lancement de missiles et de drones depuis l’Iran vers les Émirats arabes unis, soulignant que les mesures défensives des forces armées iraniennes se limitaient à faire face aux menaces américaines.

Le ministère a souligné l’attachement de l’Iran aux principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, ainsi qu’au principe de bon voisinage dans ses relations avec les pays de la région, exigeant qu’Abou Dhabi cesse de « collaborer avec des parties hostiles dans des pratiques qui violent le droit international ».

L’Iran a réaffirmé qu’il n’hésiterait pas à prendre toutes les mesures qu’il jugerait appropriées pour défendre ses intérêts et sa sécurité nationale.

Cette déclaration intervient après que le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a affirmé mercredi, et ces derniers jours, que « les défenses aériennes du pays ont fait face à une attaque de missiles et de drones en provenance d’Iran ».

Le QG Khatam al-Anbiya avait assuré que si cela s’était produit, cela aurait été annoncé fermement et franchement, qualifiant le rapport du ministère de la Défense des Émirats arabes unis de « complètement faux et totalement infondé ».

En ripostant a l’agression américano-israélienne, lancée le 28 février, l’Iran, a attaqué les bases et les intérêts américains dans les pays du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis.

Source : Médias