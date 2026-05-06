Haaretz : L’armée israélienne dissimule les données sur les soldats réformés pour raisons psychologiques

Le journal Haaretz confirme que l’armée israélienne, en violation de la loi, refuse de fournir les données concernant les soldats démobilisés en raison de leur état psychologique.

7 241 soldats israéliens réformés

Le journal révèle que 7 241 soldats et officiers ont été libérés de leurs obligations militaires pour des motifs psychologiques durant la première année de la guerre. L’année dernière, le journal avait sollicité le porte-parole de l’armée pour obtenir les données complètes, mais ce dernier avait refusé, exigeant une demande formelle via la loi sur la liberté d’information.

Bien que la demande ait été déposée début juin dernier, l’armée n’a toujours pas répondu, enfreignant la loi qui impose une réponse sous 30 jours (extensible à 120 jours dans des cas exceptionnels).

Des officiers ayant servi dans la direction des ressources humaines et au bureau du porte-parole ont confié à Haaretz que « l’armée a tendance à retarder la communication des données qui ne valorisent pas ses commandants ou ne servent pas ses objectifs ».

Un officier de réserve a précisé : « Certains officiers sont experts en la matière ; ils savent manipuler les données et les pourcentages pour cacher ce qui ne flatte pas l’armée.

À l’inverse, si une donnée est nécessaire pour contrer l’affirmation d’un journaliste ou d’un politique, ils remueraient ciel et terre pour l’obtenir en quelques heures. L’armée ne veut pas que le public connaisse l’ampleur de la détresse psychologique des soldats. »

Pourquoi l’armée d’occupation évite-t-elle de publier ces chiffres ?

Des sources au sein du département de la santé mentale de l’armée admettent que l’institution évite de publier ces données en raison de l’ampleur phénoménale du phénomène. Elles estiment que ces chiffres pourraient nuire au moral national.

Depuis le 7 octobre, l’armée et le ministère de la Sécurité font face à un nombre sans précédent de soldats en crise psychologique suite aux atrocités constatées.

De nombreux combattants ayant opéré dans l’enveloppe de Gaza ont exprimé une détresse profonde, affirmant ne plus pouvoir retourner au front.

L’armée a alors massivement renforcé son système de santé mentale et créé des centres dédiés, tout en veillant à ne pas divulguer les cas les plus graves.

De même, l’augmentation du nombre de suicides jusqu’à la fin 2024 est restée absente des publications officielles.

En juillet dernier, suite aux pressions de Haaretz et d’un recours en justice, l’armée a accepté de livrer les chiffres pour la seule première année de guerre : 7 241 soldats et officiers réformés. L’armée a toutefois refusé de préciser combien d’entre eux occupaient des fonctions combattantes.

Des sources internes affirment qu’il s’agit du chiffre le plus élevé de l’histoire du pays.

En outre, Haaretz a appris que des milliers de combattants d’active ont été transférés vers des postes de soutien ou à l’arrière durant la guerre pour cause de détresse psychologique ou d’épuisement aigu.

Certains officiers affirment même que ces estimations sont en deçà de la réalité, bien que l’armée nie officiellement disposer de données complètes sur ce phénomène.

La réponse officielle de l’armée : « La demande susmentionnée est en cours de traitement… avec un engagement pour une transparence totale, même en temps de guerre. »