Haaretz : Le Hezbollah a reconstruit ses capacités, poursuit le combat et cherche à nous nuire. Plusieurs vidéos de la Résistance

Le journal israélien Haaretz a rapporté mardi, citant des officiers supérieurs déployés au Sud-Liban, que le Hezbollah — contrairement aux idées reçues en ‘Israël’ — a reconstruit ses capacités et n’hésite pas à s’engager dans les combats, même sous le régime du cessez-le-feu.

Selon le journal, ces officiers estiment que les menaces semblent cette fois plus concrètes que lors du précédent cessez-le-feu.

Un colonel commandant la 226e brigade a déclaré : « C’est le même Hezbollah, mais la détermination n’est plus la même, la hardiesse non plus. »

Il a ajouté : « Nous avons eu de nombreux contacts avec des combattants, jusque dans les villages. Cette fois, l’ennemi tente de s’approcher de nous, de nous affronter directement et de nous infliger des pertes. »

L’officier a précisé que le Hezbollah continue d’envoyer ses combattants pour cibler les forces de l’armée, ajoutant : « Nous sommes arrivés ici pour trouver un système militaire fonctionnant à pleine capacité : points d’observation, cellules d’assaut, engins explosifs et missiles antichars. L’ennemi s’est réorganisé différemment. »

Dans ce contexte, la Résistance a ciblé, mardi, des rassemblements et des véhicules de l’occupation israélienne qui tentaient de progresser dans la zone de Wadi al-Raj, à la périphérie du village de Deir Siriane, au Sud-Liban.

Les combattants de la Résistance ont ciblé, à l’aide des salves de roquettes, des véhicules militaires appartenant à l’armée d’occupation dans la zone de Wadi al-Jamal, située entre les localités de Meiss el-Jabal et Houla. Parallèlement, une escadrille de drones d’attaque a visé une position d’artillerie récemment établie par l’armée d’occupation dans le village de Rob Thalamin.

Et puis, à Al-Bayyadah, les combattants ont pilonné un rassemblement de soldats israéliens. Dans le ciel de cette même localité, ils ont pris pour cible un hélicoptère ennemi au moyen d’un missile sol-air, enregistrant un impact direct et confirmé.

La Résistance a en outre pulvérisé un véhicule militaire de l’occupation aux abords de la place du village de Al-Qantara, en utilisant un drone d’assaut.

Le Hezbollah profite de la situation actuelle et sent que les règles du jeu ont changé

Par ailleurs, Amos Harel, correspondant de Haaretz, a affirmé que la capacité du Hezbollah à utiliser des armes tactiques et à infliger des pertes épuise considérablement l’institution militaire et « crée un état de perte et de panique chez les habitants du Nord ».

Lors d’un entretien avec le colonel de réserve Michal Milstein, Harel a estimé que « le Hezbollah profite de la situation actuelle et sent que les règles du jeu ont changé, lui permettant d’opérer avec plus de liberté ».

Vidéos des opérations de la Résistance

La Résistance Islamique au Liban poursuit ses opérations militaires dans le cadre de sa réponse naturelle aux violations par l’occupation israélienne du cessez-le-feu instauré depuis la mi-avril dernière.

Le Média de guerre de la Résistance a diffusé les images de l’opération d’une attaque au drone d’assaut datant du 24 avril 2026 ciblant un engin de génie militaire (D9) appartenant à l’armée de l’ennemi israélien sur la route reliant les localités d’Al-Taybe et Deir Siriane, au sud du Liban:

Images d’une attaque au drone d’assaut, le 1er mai 2026, contre des soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité d’Al-Bayyadah, au sud du Liban:

Vidéo des tirs d’une salve de roquettes, le 4 mai 2026, visant un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité d’Al-Bayyadah, au sud du Liban: