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En vidéo | Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant un char Merkava aux abords du site de Khirbet al-Manara, à la frontière sud du Liban
13-05-2026 13:16 PM
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