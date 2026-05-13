Le Pape François décerne l’Ordre pontifical à l’ambassadeur d’Iran

Le Pape Léon XIV a décerné à l’ambassadeur d’Iran auprès du Saint-Siège, Mohammad Hossein Mokhtari, la plus haute distinction du Vatican. L’ordre papal « Ordine Piano » (Ordre de Pie IX) est classé comme un ordre de mérite du Saint-Siège, fondé par le Pape Pie IX en 1847.

Cette décoration est considérée comme l’un des ordres de chevalerie les plus prestigieux du Vatican, généralement attribuée aux ambassadeurs et aux personnalités éminentes ayant contribué au renforcement des relations diplomatiques et au service des causes de la paix et du dialogue.

La relation entre le Pape et le président américain Donald Trump a connu des tensions récentes, Trump ayant qualifié le Pape de « faible » et de « mauvais en politique étrangère », ajoutant que le souverain pontife devait « se ressaisir en tant que Pape », avant de déclarer plus tard aux journalistes qu’il n’en était pas « un grand fan ».

L’attaque de Trump fait suite aux critiques explicites formulées par le Pape contre la guerre américaine en Iran, qualifiant la menace de Trump de détruire la « civilisation iranienne » d’« inacceptable », et appelant à une « réflexion profonde » sur la manière de traiter les migrants aux États-Unis.

Le Pape a appelé les dirigeants du monde à mettre fin à ce qu’il a décrit comme la « folie de la guerre », déclarant : « Arrêtez ! C’est le temps de la paix ! Asseyez-vous aux tables du dialogue et de la médiation, et non aux tables où l’on planifie le réarmement. »

Source : Médias