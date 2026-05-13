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    Résistance islamique : nos moudjahidines ont ciblé le site de Blat, nouvellement établi au sud du Liban, avec une salve de roquettes

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      Agressions israéliennes contre l’axe côtier reliant Beyrouth au Sud-Liban. 8 martyrs, dont une mère et ses deux enfants

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      En vidéo | Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant un char Merkava aux abords du site de Khirbet al-Manara, à la frontière sud du Liban

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      Résistance islamique : nos moudjahidines ont ciblé le site de Blat, nouvellement établi au sud du Liban, avec une salve de roquettes

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