Agressions israéliennes contre l’axe côtier reliant Beyrouth au Sud-Liban. 8 martyrs, dont une mère et ses deux enfants

Le Liban a été, ce mercredi 13 mai, le théâtre d’une intensification d’agressions israéliennes, touchant de nombreuses localités du Sud ainsi que l’axe stratégique reliant Beyrouth au Sud.

L’escalade a atteint un point critique sur l’autoroute côtière, où l’aviation et les drones israéliens ont multiplié les frappes contre 3 véhicules.

Raid israélien contre un véhicule à Jiyeh

Trois raids distincts ont visé des véhicules et des positions dans les secteurs de Jiyeh, Saadiyat et Barja.

L’une de ces agressions a spécifiquement ciblé une voiture sur l’autoroute, provoquant de nombreuses victimes civiles. Le ministère de la Santé a fait état de 8 martyrs, parmi lesquels figurent une mère et ses deux enfants.

Et puis au sud-Liban, l’aviation de l’occupation a mené plusieurs raids contre les localités de Borj el-Chimali, Yanouh, Debaal, Deir Qanoun en-Nahr, Halloussiyeh, ainsi que sur les villages de Kounine et Majdal Zoun.

Raid contre Deir Qanoun en-Nahr:

Les drones israéliens ont également visé la localité de Deir Amess, la zone de Machaa al-Mansouri, ainsi qu’un véhicule circulant sur la route principale entre Tyr et Naqoura, à proximité de la plaine d’el-Maaliya.

Dans le district de Bint Jbeil, un raid sur Kafar Dounine a fait 4 martyrs, dont une femme et un enfant, ainsi que deux blessés.

Hallousieh

Arab Salim

Debaal