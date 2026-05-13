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    Agressions israéliennes contre l’axe côtier reliant Beyrouth au Sud-Liban. 8 martyrs, dont une mère et ses deux enfants

      Rédaction du site

      Le Liban a été, ce mercredi 13 mai, le théâtre d’une intensification d’agressions israéliennes, touchant de nombreuses localités du Sud ainsi que l’axe stratégique reliant Beyrouth au Sud.

      L’escalade a atteint un point critique sur l’autoroute côtière, où l’aviation et les drones israéliens ont multiplié les frappes contre 3 véhicules.

      Raid israélien contre un véhicule à Jiyeh

      Trois raids distincts ont visé des véhicules et des positions dans les secteurs de Jiyeh, Saadiyat et Barja.

      L’une de ces agressions a spécifiquement ciblé une voiture sur l’autoroute, provoquant de nombreuses victimes civiles. Le ministère de la Santé a fait état de 8 martyrs, parmi lesquels figurent une mère et ses deux enfants.

      Et puis au sud-Liban, l’aviation de l’occupation a mené plusieurs raids contre les localités de Borj el-Chimali, Yanouh, Debaal, Deir Qanoun en-Nahr, Halloussiyeh, ainsi que sur les villages de Kounine et Majdal Zoun.

      Raid contre Deir Qanoun en-Nahr:

      Les drones israéliens ont également visé la localité de Deir Amess, la zone de Machaa al-Mansouri, ainsi qu’un véhicule circulant sur la route principale entre Tyr et Naqoura, à proximité de la plaine d’el-Maaliya.

      Dans le district de Bint Jbeil, un raid sur Kafar Dounine a fait 4 martyrs, dont une femme et un enfant, ainsi que deux blessés.

      Hallousieh
      Arab Salim
      Debaal
      Yanouh

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